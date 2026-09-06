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Serik'te Kızılbölük yangınına gece 600 kişilik ekip ve 150 araçla müdahale

Antalya'nın Serik ilçesi Kızılbölük'te çıkan orman dışı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor; bir işçi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:54

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 00:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te Kızılbölük yangınına gece 600 kişilik ekip ve 150 araçla müdahale

yangına müdahale ve ekip sayıları:

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde orman dışı alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve sahada yoğun bir müdahale yürütülüyor.

Gündüz saatlerinde yangına 5 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale edilirken, karada 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel görev aldı. Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışması sona erdi ve karadan müdahale gece boyunca yoğunlaştırıldı; gece saatlerinde sahada yaklaşık 600 personel ile 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale aracı bulunuyor.

lojistik destek ve belediye katkısı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri söndürme çalışmalarına destek veriyor. Belediyelere ait su tankerleri, yangın bölgesinde görev yapan ekiplerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla aralıksız su taşıyor; belirlenen noktalara düzenli su sevkiyatı yapılarak saha ekiplerinin çalışmaları kesintiye uğratılmadan lojistik destek sağlanıyor.

sağlık durumu ve ilk müdahale:

Söndürme çalışmalarında zorlu arazi ve yoğun dumanla mücadele edilirken, bir orman işçisi dumandan etkilendi. Durumun fark edilmesinin ardından sahada ilk müdahalesi yapıldı ve ambulansta hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, orman işçisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

güvenlik ve koordinasyon önlemleri:

Yangının çıktığı bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sevk edilen komando birlikleri de sahadaki güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, ekiplerin çalışmalarının aksamaması, alanın kontrol altında tutulması ve gerektiğinde müdahale hatlarının korunması için görev yapıyor.

yangın yönetim merkezi ve saha takibi:

Müdahale çalışmaları, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran yönetim merkezinde çalışmaları yakından takip ediyor. Yetkililer, sahadaki ekiplerin sevk ve idaresini merkezden yöneterek yangının seyri ve müdahale planlarını anlık olarak değerlendiriyor.

Gece boyunca karadan sürdürülen müdahalede ekipler alevlerin etrafını çevirerek ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Sahadaki ekipler ve yetkililer, rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığına dikkat çekerek, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtiyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI HAVANIN...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI HAVANIN KARARMASININ ARDINDAN KARADAN YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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