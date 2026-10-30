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Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kırıkkale'de Narkotik ekiplerinin operasyonunda çeşitli uyuşturucular, hassas terazi ve 3 bin 920 lira ele geçirildi; Y.U. tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik operasyonu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama ve incelemelerde bir şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Polis ekiplerince şüpheli Y.U. üzerinde ve ilişkili yapılan çalışmalarda 9,93 gram sentetik kannabinoid, 4,76 gram metamfetamin, 2,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 lira ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan Y.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında açılan adli işlemler sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi ve Y.U. cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın detayları ve olası bağlantılarla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Y.U. İSİMLİ ŞÜPHELİDEN 9,93 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 4,76 GRAM METAMFETAMİN, 2,29 GRAM SENTETİK...

Y.U. İSİMLİ ŞÜPHELİDEN 9,93 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 4,76 GRAM METAMFETAMİN, 2,29 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD HAM MADDESİ, 1 HASSAS TERAZİ VE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 3 BİN 920 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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