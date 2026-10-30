Kelkit çayında aniden yükselen su adada park edilen otomobili mahsur bıraktı

olayın gelişimi:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden Amasya'nın Taşova ilçesinden Mustafa Kılıç ve üç arkadaşı, çaydaki adaya otomobillerini park edip suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle park halindeki otomobil suyun içinde kaldı.

Mustafa Kılıç, "Su aniden çoğaldı. Arabamız orada kaldı. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Bir şekilde kurtaracağız. Otomobili bıraktığım yer yol değil, adaydı. Su bir anda çoğaldı" dedi.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BALIK TUTMAK İÇİN KELKİT ÇAYI’NA GİDEN DÖRT ARKADAŞIN ADAYA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL, SU SEVİYESİNİN ANİDEN YÜKSELMESİ SONUCU SUDA KALDI