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Dikilitaş'ta kaza: emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet otobüse arkadan çarptı

Uşak Dikilitaş'ta motosikletin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 20 yaşındaki Sadettin Çiçek yaşamını yitirdi, sürücü E.K. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dikilitaş'ta kaza: emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet otobüse arkadan çarptı

Dikilitaş'ta kaza: emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet otobüse arkadan çarptı

Uşak'ta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu indirdikten sonra ana yola katılmak için emniyet şeridinde ilerleyen özel halk otobüsüne motosiklet arkadan çarptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayda; motosiklet sürücüsü E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, durakta yolcu indirdikten sonra ana yola katılmak için emniyet şeridinde ilerleyen N.A. (66) yönetimindeki 64 HO 1034 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri gerekli müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldı.

Yaralananlar, kaldırıldıkları hastaneler ve soruşturma:

Motosiklet sürücüsü E.K. özel bir hastaneye kaldırıldı; motosiklette bulunan yolcu Sadettin Çiçek (20) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sadettin Çiçek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Özel halk otobüsü sürücüsü N.A. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yeri ve ifadeler doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

UŞAK&#039;TA MOTOSİKLETİN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

UŞAK'TA MOTOSİKLETİN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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