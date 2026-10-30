Soda şişesiyle atılan molotof öğretmenin park halindeki aracına isabet etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir öğretmenin okulunun karşısına park ettiği otomobile molotofkokteyli atıldı. Şans eseri alevin çıkmaması ve aracın hasar görmemesi olayı büyümeden sonlandırdı.

olayın ayrıntıları:

Olay, Dağlıoğlu Mahallesi'nde, Şehit İdris Güler Ortaokulu önünde meydana geldi. Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan G.Ü.'nün karşısına park ettiği otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Polis incelemesinde, atılan maddenin soda şişesi içinde hazırlandığı tespit edildi. Şans eseri alev çıkmadı ve araçta herhangi bir hasar oluşmadı.

soruşturma ve gözaltı:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.P. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. Yetkililer, Ş.P.'nin öğretmenin görev yaptığı okulda öğrenci olmadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADANA’DA İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNİN OKULUNUN KARŞISINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI. ŞANS ESERİ ALEV ALMAYAN ARAÇTA HASAR OLUŞMAZKEN, OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRLENEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI.