Sobadan kaçan karbonmonoksit can aldı: yalnız yaşayan H.K. hayatını kaybetti

Olay yeri ve müdahale:
Olay, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan H.K. (60)’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, ikamete girdiklerinde H.K.’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
yapılan tespit ve işlemler:
AFAD ekiplerinin evde özel kimyasal gaz ölçer cihazlarla yaptığı ölçümlerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından H.K.’nin cenazesi, gerekli işlemler için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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