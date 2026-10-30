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Sobadan kaçan karbonmonoksit can aldı: yalnız yaşayan H.K. hayatını kaybetti

Yerköy'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki H.K., yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve AFAD ekiplerince ölü bulundu; karbonmonoksit tespit edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sobadan kaçan karbonmonoksit can aldı: yalnız yaşayan H.K. hayatını kaybetti

Olay yeri ve müdahale:

Olay, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan H.K. (60)’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, ikamete girdiklerinde H.K.’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

yapılan tespit ve işlemler:

AFAD ekiplerinin evde özel kimyasal gaz ölçer cihazlarla yaptığı ölçümlerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ön incelemelerin ardından H.K.’nin cenazesi, gerekli işlemler için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.-

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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