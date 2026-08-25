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Kırk yaş ve üstü gebelikte planlama ve takip şartı

Dr. Çağdaş Demiroğlu, 40 yaş ve üzeri gebeliklerde gebelik öncesi muayene, uygun taramalar ve düzenli takiple risklerin azaltılabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırk yaş ve üstü gebelikte planlama ve takip şartı

Medical Point uyarıyor:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, son yıllarda kadınların eğitim, kariyer ve sosyal yaşam gerekçeleriyle anneliği ileri yaşlara ertelediğini, bunun sonucunda 40 yaş ve üzeri gebeliklerin daha sık gündeme geldiğini belirtti. Demiroğlu, ileri yaşta gebelik planlayan kadınların gebelik öncesi değerlendirme ve gebelik süresince düzenli takibin önemine vurgu yaptı.

Gebelik öncesi değerlendirmede neler öne çıkıyor:

Dr. Demiroğlu, ileri yaş gebeliklerinde gebelik öncesi değerlendirmenin kritik olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde anne adayının mevcut hastalıklarının, kullandığı ilaçların ve genel sağlık durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle tansiyon, kan şekeri ve tiroit fonksiyonları gibi temel tetkiklerin yapılmasının önemine değinen Demiroğlu, ilaç kullanımının gebelik açısından uygunluğunun hekimin değerlendirmesine tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca gebelik öncesinde hekim önerisiyle folik asit kullanımının planlanmasının faydalı olacağı belirtildi.

Artan riskler ve tarama gerekliliği:

Uzman, 40 yaş ve üzerindeki gebeliklerde bazı risklerin arttığını vurguladı. Buna göre gebelik şekeri ve hipertansif gebelik hastalıkları açısından daha dikkatli olunması gerektiğini; ayrıca anne yaşıyla birlikte kromozomal anomaliler riskinin artabileceğini söyledi. Bu nedenle uygun tarama testlerinin zamanında yapılmasının ve sonuçların uzman tarafından değerlendirilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Dr. Demiroğlu, yaşın tek başına gebeliğe engel teşkil etmediğini, ancak risklerin erken dönemde saptanıp yönetilmesi için anne adaylarının gebelik öncesi ve gebelik süresince düzenli kontrolleri aksatmaması gerektiğini kaydetti. Düzenli takip sayesinde anne ve bebeğin sağlık durumunun yakın izlenebileceğini, olası sorunların erken müdahale ile azaltılabileceğini belirtti.

Son olarak, 40 yaş ve üzerinde gebelik planlayan kadınların endişe duymaları halinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalarının, sağlıklı bir gebelik süreci için atılacak ilk ve en önemli adım olduğunu sözlerine ekledi.

UZMANI DR. ÖĞR. DEMİROĞLU’NDAN 40 YAŞ ÜSTÜ GEBELİK UYARISI

UZMANI DR. ÖĞR. DEMİROĞLU’NDAN 40 YAŞ ÜSTÜ GEBELİK UYARISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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