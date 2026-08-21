Kırmızı ışığı geçmemek için plakasını kapattı, 145 bin TL ceza uygulandı

Denizli'de plakasını kapatan motosiklete ağır ceza
Denizli'de bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta beklememek için motosiklet sürücüsünün plakasını bez parçasıyla kapattığı görüldü.
İhbar üzerine harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki plaka ve sürücü kimliğini tespit etti.
görüntü tespiti ve müdahale:
Motosikletiyle birlikte yakalanan sürücüye, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatılması ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplamda 145 bin TL idari para cezası uygulandı.
uygulanan yaptırımlar:
Ayrıca motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.
DENİZLİ’DE KIRMIZI IŞIKLARDA BEKLEMEK İSTEMEYİNCE PLAKASINI KAPATAN SÜRÜCÜYE 145 BİN TL CEZA İŞLEM UYGULANIRKEN, MOTOSİKLETİ İSE 30 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
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