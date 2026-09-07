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Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: motosiklet tırın lastiklerine savruldu

Bursa Osmangazi'de kırmızı ışık ihlali yapan cipin önüne çıkan motosiklet sürücüsü, çarpma sonrası tırın lastiklerine savrularak yaralandı; kaza anı kaskta.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: motosiklet tırın lastiklerine savruldu

Kaza özeti:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir cip ana yola çıkarak önüne çıkan motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durdu. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı; talihsiz kazadan daha ağır bir sonuç çıkmaması dikkat çekti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddiaya göre cip, durması gereken kırmızı ışığı ihlal ederek ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü önüne çıkan cipe çarptı. Çarpışmanın şiddeti, motosikletin yön değiştirmesine ve tırın lastiklerine doğru savrulmasına neden oldu.

Kask kamerası ve trafik uyarısı:

Yaşananlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, trafik kurallarına uyulmasının önemini ve kırmızı ışık ihlallerinin yol açabileceği tehlikeleri gözler önüne seriyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIĞI KAZADA, YAŞANANLAR KASK KAMERASINA SANİYE...

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIĞI KAZADA, YAŞANANLAR KASK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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