kırsalda bilime kapı açan ışıklı köy okulu şenliği başladı

etkinlik başladı:

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4009 Bilim ve Toplum Destek Programı kapsamında desteklenen "Işıklı Köy Okulu Şenliği" Işıklı Mahallesi'nde düzenlenmeye başladı. Etkinlik, Işıklı Ortaokulu ev sahipliğinde üç gün sürecek ve kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri bilimle buluşturmayı hedefliyor.

Şenliğe Işıklı'nın yanı sıra Karadede, Boyno, Dımışkılı, Sofalıcı ve Yeşilce mahallelerinde öğrenim gören öğrenciler katılıyor. Organizasyon yetkilileri, şenlik boyunca yaklaşık bin öğrencinin uygulamalı atölye çalışmaları, deneyler ve teknoloji odaklı etkinliklere katılmasının beklendiğini aktarıyor.

uygulamalı öğrenme ve amaçları:

Etkinlik programı, öğrencilerin teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp merak, gözlem ve deneye dayalı öğrenme deneyimleri edinmesine odaklanıyor. Katılımcılar, bilimin farklı disiplinlerine yönelik hazırlanmış uygulamalı çalışmalar sayesinde günlük yaşamda karşılaştıkları olguların bilimsel karşılıklarını keşfedecek.

Şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların soru sorma, araştırma yapma ve proje üretme becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilimsel düşünme kültürünü geliştirmek ve fırsat eşitliğini artırmak üzere planlandığı vurgulanıyor.

belediye başkanı ziyareti ve mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şenliğin ilk gününde AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile birlikte Işıklı Mahallesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Yılmaz, etkinlik alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve proje sorumlularından bilgi aldı.

Başkan Yılmaz, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kent merkezindeki çocuklarla aynı eğitim ve bilimsel imkanlara erişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada çocuklarımız deneyerek, merak ederek ve eğlenerek öğreniyor" dedi. Yılmaz, şenliğin ilçede yaygınlaştırılacağını belirterek Işıklı'dan sonra etkinliğin 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Belkız Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Merkezi'nde Bilimfest ile devam edeceğini açıkladı.

Şenlik boyunca öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımının arttırılması, teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve bilimsel meraklarının canlı tutulması hedefleniyor. Organizasyonun sonunda yüzlerce öğrencinin yeni deneyimler kazanması ve bilime yönelik ilgilerinin güçlenmesi bekleniyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN TÜBİTAK 4009 BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN "IŞIKLI KÖY OKULU ŞENLİĞİ" BAŞLADI. ÜÇ GÜN BOYUNCA IŞIKLI ORTAOKULU’NDA DEVAM EDECEK ŞENLİKTE, KIRSAL MAHALLELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK.