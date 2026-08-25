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Kırsalda dönüşüm: Yozgat'ta öğretmenlere uygulamalı permakültür eğitimi tamamlandı

ORAN ile Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü 20 öğretmene 5 gün uygulamalı eğitim ve 12 hafta danışmanlık vererek kırsal üretim kapasitesini artırdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırsalda dönüşüm: Yozgat'ta öğretmenlere uygulamalı permakültür eğitimi tamamlandı

Eğitimin tamamlanması:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek Programı kapsamında, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kırsalda Sürdürülebilir Üretim İçin Uygulamalı Permakültür Eğitimi ve Danışmanlığı" faaliyeti başarıyla tamamlandı. Program kapsamında 20 öğretmene yönelik olarak toplam 35 saat süren, beş günlük uygulamalı eğitim verildi ve eğitimlerin ardından 12 hafta süreyle danışmanlık desteği sağlandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programı teorik ve uygulamalı bileşenleri birleştirerek öğretmenlerin permakültür yaklaşımını bütüncül olarak kavramasını hedefledi. Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda toprak hazırlığı, fide dikimi, sulama, gübreleme ve zararlılarla mücadele gibi temel işlem adımları uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca sürdürülebilir tarım, doğal üretim yöntemleri, kompost yapımı, su hasadı ve yenilenebilir enerji konularında çevrim içi ve sınıf içi dersler düzenlendi.

Bu yapı, katılımcıların üretim süreçlerini ekosistem temelli değerlendirmelerine, doğal kaynakları verimli kullanma tekniklerini öğrenmelerine ve küçük ölçekli sera uygulamalarında uygulanabilir yöntemler geliştirmelerine olanak sundu.

Danışmanlık, yaygınlaştırma ve yerel etki:

Eğitimlerin ardından sağlanan 12 haftalık danışmanlık dönemi boyunca öğretmenlerin saha uygulamalarına yönelik soruları yanıtlandı ve sera uygulamalarına ilişkin rehberlik verildi. Elde edilen bilgi ve deneyimlerin okul bahçeleri ile seralarda uygulanabilir üretim modellerine dönüştürülmesi ve bu modellerin öğrencilere ve yerel topluma aktarılması amaçlandı.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu çalışma, yerel kalkınma ve kırsal kalkınmaya yönelik farkındalığın artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının eğitim ortamlarına taşınması ve edinilen kazanımların daha geniş bir çevreye yayılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM...

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROGRAMDA 20 ÖĞRETMENE 5 GÜN BOYUNCA TOPLAM 35 SAAT UYGULAMALI PERMAKÜLTÜR EĞİTİMİ VERİLDİ; EĞİTİMLERİN ARDINDAN 12 HAFTA SÜREYLE DANIŞMANLIK DESTEĞİ SUNULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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