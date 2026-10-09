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Kırsalda gelecek inşası: Dicle kaymakamı öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla bir arada

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Kocaalan ve Acar mahallelerinde okulları, öğretmenleri ve vatandaşları ziyaret ederek eğitime destek ve birlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırsalda gelecek inşası: Dicle kaymakamı öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla bir arada

Dicle kaymakamı kırsal mahalleleri ziyaret etti

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, kırsal Kocaalan ve Acar mahallelerini ziyaret ederek okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezip eğitim-öğretim uygulamalarını yerinde inceleyen Kaymakam Atış, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşmeler yaparak ilçedeki eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

okullarda inceleme ve sohbet:

Kaymakam Atış, ders işleyen öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi; öğretmenlerin emeğini ve öğrencilerin çalışmalarını yakından gözlemledi. Ziyaret sırasında eğitimin desteklenmesine ilişkin kararlı bir duruş sergileyen Atış, kaymakamlık olarak Dicle'nin eğitim başarısını yükseltmek amacıyla gereken desteğin sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.

vatandaşlarla buluşma ve birlik mesajı:

Kocaalan ve Acar mahallelerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Atış, halkın beklenti ve sorunlarını dinledi, yerel ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün kırsal Kocaalan ve Acar mahallerimizi ziyaret ederek, burada öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Geleceğimiz olan öğrencilerimizden başarı beklentimiz var. Biz devlet olarak eğitim-öğretim yılında ilçenin başarı çıtasını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Kıymetli öğretmenlerimizin emekleri, çocuklarımızın verimli bir şekilde ders çalışmalarıyla güzide öğrencilerimizin başarılarını arttıracaklarına olan inancımız tamdır. Dicle’mizin genelinde neden daha çok doktor, kaymakam, hakim ve savcı çıkmasın? İnanıyorum ki cennet vatanımızın bir ilçesi olan Dicle’mizde de başarılı bir eğitim hayatı sonrası ülkeyi yönetecek, devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edecek başarılı bir nesil yetişir. Vatandaşlarımızla da bir araya gelerek onlarla sohbet edip fikir alış verişinde bulunduk. Devletimizle, milletimizle el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, çağdaş ve lider Türkiye’miz için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz".

Kaymakamlık yetkilileri, benzer ziyaretlerin devam edeceğini ve eğitimde kalitenin artırılması için yerel aktörlerle koordinasyonun güçlü tutulacağını belirtti.

DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, KIRSAL KOCAALAN VE ACAR MAHALLELERİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, KIRSAL KOCAALAN VE ACAR MAHALLELERİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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