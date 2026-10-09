Yol devriyesi Muş'ta yaralı kızıl şahini koruma altına aldı

Jandarma ekiplerinden kurtarma ve teslim süreci

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir yaban hayvanına müdahale etti. Ekipler tarafından yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

Olayın meydana geldiği nokta ve tarih:

Muş Valiliği açıklamasına göre; söz konusu müdahale 7 Ekim 2026 tarihinde, Şenova köyü sınırları yakınında, Muş-Varto kara yolu kenarında gerçekleştirilen devriye esnasında yapıldı.

Teslim ve rehabilitasyon planı:

Yaralı kuşun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılması amacıyla muhafaza altına alınan şahin, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslimat işlemini gerçekleştiren birim ise İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Kısım Amirliği olarak bildirildi.

Yetkililer, hayvanın gerekli veteriner müdahaleleri alacağını ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınmasının sağlanacağını belirtti.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YOL KENARINDA YARALI VE BİTKİN HALDE BULUNAN KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ İÇİN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ.