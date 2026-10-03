Kırşehir'de montajlı tır şase operasyonu: şok yol kontrolünde yakalandı

Olayın gelişimi:

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haksız mal sahiplenmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırın şasesinin kesilerek başka bir araca ait şaseyle değiştirildiği tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulaması sırasında tır durdurularak yakalandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından araç, detaylı araştırma ve teknik inceleme için yetkililerce sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Yakalanan tırla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal süreç işletilirken, araç üzerindeki müdahalelerin kaynağı ve olaya karışan diğer kişilerle bağlantısının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın devam ettiği ve incelemelerin ardından olayla ilgili ek işlemlerin yapılacağı bildirildi.

KIRŞEHİR’DE, BİR TIRIN ŞASESİNİN KESİLEREK BAŞKA BİR ARACA AİT ŞASEYLE DEĞİŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ. EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU ARAÇ, GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞOK YOL KONTROL UYGULAMASINDA YAKALANDI.