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Kırşehirli usta 48 yıldır ayakkabıdan valize zanaatı sürdürüyor

12 yaşında çırak olarak başlayan Ali Bilge, 48 yılda ayakkabı, valiz ve çanta tamirinde ustalaştı; çırağın azalmasını ailelere çağrıya dönüştürdü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırşehirli usta 48 yıldır ayakkabıdan valize zanaatı sürdürüyor

Kırşehirli usta 48 yıldır ayakkabıdan valize zanaatı sürdürüyor

Kırşehir'de mesleğini yarım asrı geride bırakarak sürdüren ustalardan biri olan Ali Bilge, ayakkabı tamirciliğine 12 yaşında çırak olarak başladı. Babasının yönlendirmesiyle işe atıldığını aktaran Bilge, yıllar içinde edindiği tecrübeyle hem ayakkabı hem de çanta ve valiz tamirinde uzmanlaştı.

mesleğe başlangıç ve yılların birikimi:

Bilge, mesleği severek yaptığını ve geçen sürede önemli bir ustalık biriktirdiğini söyledi. İş yoğunluğunun eskiden çok daha fazla olduğunu, o dönemlerde "bir dönemler başımızı kaşıyacak zamanımız yoktu" dediğini aktardı. 48 yılı aşkın sürede sektörde pek çok değişim yaşandığını, günümüzde iş kapsamında valiz ve çanta onarımlarının da yaygınlaştığını belirtti.

Usta, faaliyet gösterdikleri dönemdeki yoğunluğun hem müşteri taleplerinden hem de tamir kültürünün yaygınlığından kaynaklandığını, Türkiye'deki geleneksel zanaatlerin pratik ihtiyaçlarla iç içe olduğunu vurguladı.

çırak çağrısı ve zanaatın geleceği:

Bilge'nin en büyük kaygısı ise mesleğe yönelen gençlerin azalması. "Şu anda mesleğimize çırak gelmiyor" diyen usta, geleneksel mesleklerin yaşatılması gerektiğini belirterek ailelere seslendi: "Her okuyan çocuğun memur olma durumu yok. Geleneklerimizi unutmamamız gerekiyor."

Gençlere ve ailelere yönelik somut bir adım da öneren Bilge, hafta sonları dükkanının kapılarını açıp mesleği göstereceklerini söyledi. Hafta sonları kapılarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize açarız ifadesiyle, uygulamalı öğrenme fırsatı sunduklarını aktardı.

48 yıldır ekmeğini ayakkabı tamirciliğinden kazanan Ali Bilge, mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor ve geleneksel zanaatların yaşatılması için çağrısını yineledi. Usta, hem ekonomik gerekçeler hem de kültürel mirasın korunması açısından bu tür mesleklerin önemine dikkat çekti.

KIRŞEHİR’DE 12 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ MESLEĞİNDE 48 YILI GERİDE...

KIRŞEHİR’DE 12 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ MESLEĞİNDE 48 YILI GERİDE BIRAKAN ALİ BİLGE, MESLEĞİNİ İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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