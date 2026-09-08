Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3108 +0,09%
Bist 14.095,50 -0,40%
Altın Gram 6.913,64 -0,86%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 99,05 +2,88%
--°

Kırtasiye desteğiyle öğrencinin yükü hafifliyor, esnafın kazancı artıyor

Çorum Belediyesi, 2 bin 162 ailedeki 3 bin 861 öğrenciye öğrenci başına 2 bin lira vererek 7 milyon 722 bin liralık kırtasiye desteği sağladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kırtasiye desteğiyle öğrencinin yükü hafifliyor, esnafın kazancı artıyor

Kırtasiye desteği ve kapsamı

Çorum Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yıl da kırtasiye yardımlarını sürdürdü. Çalışma, Sosyal Destek Kartı sahibi 2 bin 162 ailedeki 3 bin 861 öğrenci için gerçekleştirildi.

Yapılan düzenleme ile öğrenci başına 2 bin lira tutarındaki ödeme, ailelerin kullandığı kartlara aktarıldı. Toplamda sağlanan destek miktarı 7 milyon 722 bin lira olarak açıklandı. Uygulama, Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Uygulamanın hedefleri ve etkisi

Belediye yetkilileri, desteğin hem öğrencilerin eğitim malzemesi ihtiyacını karşılamayı hem de yerel esnafı desteklemeyi amaçladığını belirtti. Ödemelerin kartlara yatırılması, ailelerin ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyelerden karşılamasına imkan tanıyor ve böylece şehir içi ekonomik döngüye katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamada ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal Destek Kartı üzerinden gerçekleştirdiğimiz kırtasiye desteğimizle 3 bin 861 öğrencimize toplam 7 milyon 722 bin lira katkı sağladık. Öğrencilerimiz Sosyal destek kartı ile anlaşmalı kırtasiyelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece hem ailelerimizin bütçesine destek oluyor hem de şehrimizdeki kırtasiye esnafımıza katkı sunuyoruz"

Uygulamanın yapısı, destek alan ailelere doğrudan kaynak aktarımı sağlarken kayıtlı esnafın gelirine de olumlu etki yapmayı hedefliyor. Belediyenin sosyal yardım programı kapsamında benzer desteklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi bekleniyor.

ÇORUM BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK ALAN 2 BİN 162 AİLENİN 3 BİN 861 ÇOCUĞUNUN EĞİTİM İHTİYAÇLARI İÇİN...

ÇORUM BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK ALAN 2 BİN 162 AİLENİN 3 BİN 861 ÇOCUĞUNUN EĞİTİM İHTİYAÇLARI İÇİN TOPLAM 7 MİLYON 722 BİN LİRALIK KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültür ve eğitim köprüsü: Kerkükten Erzurum'a uzanan başarı ziyareti
images

Okul hazırlıkları denetimde: Tekirdağ kırtasiyelerinde etiket ve fiyat kontrolü
images

Yurt yerleştirmede yüzde 90'lık rekor ve genişleyen kapasitenin ayrıntıları
images

Eğitimcinin hedef alındığı saldırı ve sonrası için GKV'den sert uyarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Primora Boxing Ludwigshafen'de iki yeni şampiyon çıkardı, bir kemer boşta kaldı

Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu

Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı