Kırtasiye desteğiyle öğrencinin yükü hafifliyor, esnafın kazancı artıyor

Kırtasiye desteği ve kapsamı

Çorum Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yıl da kırtasiye yardımlarını sürdürdü. Çalışma, Sosyal Destek Kartı sahibi 2 bin 162 ailedeki 3 bin 861 öğrenci için gerçekleştirildi.

Yapılan düzenleme ile öğrenci başına 2 bin lira tutarındaki ödeme, ailelerin kullandığı kartlara aktarıldı. Toplamda sağlanan destek miktarı 7 milyon 722 bin lira olarak açıklandı. Uygulama, Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Uygulamanın hedefleri ve etkisi

Belediye yetkilileri, desteğin hem öğrencilerin eğitim malzemesi ihtiyacını karşılamayı hem de yerel esnafı desteklemeyi amaçladığını belirtti. Ödemelerin kartlara yatırılması, ailelerin ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyelerden karşılamasına imkan tanıyor ve böylece şehir içi ekonomik döngüye katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamada ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal Destek Kartı üzerinden gerçekleştirdiğimiz kırtasiye desteğimizle 3 bin 861 öğrencimize toplam 7 milyon 722 bin lira katkı sağladık. Öğrencilerimiz Sosyal destek kartı ile anlaşmalı kırtasiyelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece hem ailelerimizin bütçesine destek oluyor hem de şehrimizdeki kırtasiye esnafımıza katkı sunuyoruz"

Uygulamanın yapısı, destek alan ailelere doğrudan kaynak aktarımı sağlarken kayıtlı esnafın gelirine de olumlu etki yapmayı hedefliyor. Belediyenin sosyal yardım programı kapsamında benzer desteklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi bekleniyor.

ÇORUM BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK ALAN 2 BİN 162 AİLENİN 3 BİN 861 ÇOCUĞUNUN EĞİTİM İHTİYAÇLARI İÇİN TOPLAM 7 MİLYON 722 BİN LİRALIK KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADI.