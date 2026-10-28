Kemaliye'nin Eğin evleri: taş ve ahşabın zamana meydan okuyan hikayesi

Eğin evlerinin mimari özellikleri:

Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Eğin evleri, taşın dayanıklılığını ahşabın inceliğiyle birleştiren geleneksel bir mimari dil sunuyor. Dar ve kıvrımlı sokaklarda yükselen bu yapılar, sadece yapı tekniği açısından değil, aynı zamanda yerel yaşam biçimini ve toplumsal belleği taşıyan unsurlar olarak da öne çıkıyor.

taş duvarlar ve ahşap işçiliği:

Her bir evin dış cephesinde görülen taş duvarlar, sağlamlık ve iklim koşullarına dayanıklılık sağlarken; balkon, kapı ve pencere sövelerindeki ahşap işler estetik ve işlevselliği buluşturuyor. Bu detaylar, dönemin ustalarının sabrını, becerisini ve yerel malzemeyi doğru kullanma yetisini yansıtıyor. Yapıların birleşimi, hem günlük yaşamın gereksinimlerine cevap veriyor hem de bölgenin mimari karakterini koruyor.

sokaklar, anılar ve yaşam kültürü:

Kemaliye’nin tarihi sokaklarında yürüyen ziyaretçiler, yalnızca taş ve ahşabın uyumunu görmekle kalmıyor; aynı zamanda kuşaklar boyunca aktarılan anılara, aile hikâyelerine ve gündelik ritüellere tanıklık ediyor. Bu evler, bölgenin kültürel mirasının somut bir parçası olarak, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor ve yerel kimliğin korunmasına katkı sağlıyor.

Taşın sağlamlığı, ahşabın zerafeti ve ustaların emeğiyle şekillenmiş Eğin evleri, Kemaliye’nin tarihî dokusunu oluşturan değerlerden biri olmaya devam ediyor ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması yerel belleğin sürekliliği açısından büyük önem taşıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN EĞİN EVLERİ, TARİHİ VE USTALIĞI YAŞATIYOR