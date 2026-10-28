Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4043 +0,07%
Bist 11.129,34 -0,19%
Altın Gram 6.491,14 -0,57%
EUR/USD 1,1121 -0,09%
Brent Petrol 111,53 +1,94%
--°

Kemaliye'nin Eğin evleri: taş ve ahşabın zamana meydan okuyan hikayesi

Eğin evleri, Kemaliye'nin dar sokaklarında taşın sağlamlığı ile ahşabın estetiğini birleştirip kuşaklar boyu süren yaşam kültürünü yaşatıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'nin Eğin evleri: taş ve ahşabın zamana meydan okuyan hikayesi

Eğin evlerinin mimari özellikleri:

Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Eğin evleri, taşın dayanıklılığını ahşabın inceliğiyle birleştiren geleneksel bir mimari dil sunuyor. Dar ve kıvrımlı sokaklarda yükselen bu yapılar, sadece yapı tekniği açısından değil, aynı zamanda yerel yaşam biçimini ve toplumsal belleği taşıyan unsurlar olarak da öne çıkıyor.

taş duvarlar ve ahşap işçiliği:

Her bir evin dış cephesinde görülen taş duvarlar, sağlamlık ve iklim koşullarına dayanıklılık sağlarken; balkon, kapı ve pencere sövelerindeki ahşap işler estetik ve işlevselliği buluşturuyor. Bu detaylar, dönemin ustalarının sabrını, becerisini ve yerel malzemeyi doğru kullanma yetisini yansıtıyor. Yapıların birleşimi, hem günlük yaşamın gereksinimlerine cevap veriyor hem de bölgenin mimari karakterini koruyor.

sokaklar, anılar ve yaşam kültürü:

Kemaliye’nin tarihi sokaklarında yürüyen ziyaretçiler, yalnızca taş ve ahşabın uyumunu görmekle kalmıyor; aynı zamanda kuşaklar boyunca aktarılan anılara, aile hikâyelerine ve gündelik ritüellere tanıklık ediyor. Bu evler, bölgenin kültürel mirasının somut bir parçası olarak, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor ve yerel kimliğin korunmasına katkı sağlıyor.

Taşın sağlamlığı, ahşabın zerafeti ve ustaların emeğiyle şekillenmiş Eğin evleri, Kemaliye’nin tarihî dokusunu oluşturan değerlerden biri olmaya devam ediyor ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması yerel belleğin sürekliliği açısından büyük önem taşıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN EĞİN EVLERİ, TARİHİ VE USTALIĞI YAŞATIYOR

YILLARA MEYDAN OKUYAN EĞİN EVLERİ, TARİHİ VE USTALIĞI YAŞATIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke ovası için çiftçilere nefes, yılan balıklarına göç yolu:
images

Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü
images

Teke Deresi'nde taşkın kamelyaları sürükledi
images

Kızılırmak'a yeni yüz: 40 yıllık projenin ilk etabı mayıs sonunda açılacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söke ovası için çiftçilere nefes, yılan balıklarına göç yolu:

Cumhuriyet için 103 kilometre: 17 yaşında bir gencin azim koşusu

Malatya'da itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle kuyudan çıkarılan genç sağ bulundu

Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı