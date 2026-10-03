Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kış sofrası atölyesinde nesiller el ele

Çorum Belediyesi'nin Çorumlu Obası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölyelere 150 kişi katıldı; aileler ve çocuklar turşu, menemen ve sebze kurusu hazırladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kış sofrası atölyesinde nesiller el ele

Çorumlu Obası'nda kış hazırlığı bir arada

Çorum Belediyesi tarafından Çorumlu Obası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte aileler ve çocuklar birlikte kışlık yiyeceklerini hazırladı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından kurulan atölyelerde katılımcılar geleneksel tarifleri uyguladı ve birlikte vakit geçirdi. Etkinlik, hem üretim hem de kuşaklar arası paylaşıma odaklandı.

atölyelerde neler yapıldı:

Merkezde kurulan turşu kurma atölyesi, menemenlik yapma atölyesi ve sebze kurusu hazırlama atölyesinde aileler adım adım kışlık hazırlıkları öğrendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı programda tüm kışlık yiyecek ve turşu malzemeleri Çorum Belediyesi tarafından temin edildi. Katılımcılar, pratik bilgiler edinmenin yanı sıra geleneksel mutfak kültürünü çocuklarına aktarma fırsatı buldu.

amaç: aile bağı ve gelecek kuşaklara aktarım:

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar etkinliğin ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesini sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Yaşar, dijitalleşen dünyada geleneksel etkinliklerin önemine vurgu yaparak ailelere destek verilmeye devam edeceğini belirtti. Müdür Yaşar, etkinliğe katılımın ağırlıklı olarak anne, baba ve iki çocuk şeklinde olduğunu ve bunun da yaklaşık 40 aileye denk geldiğini aktardı.

Katılımcılar da etkinliğin dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Hümeyra Karakaş kış hazırlıklarını neşe içinde tamamladıklarını söyleyerek turşu, menemen, haşhaşlı poğaça, un ve katmer yaptıklarını ve belediye başkanına teşekkür ettiklerini dile getirdi. İki kardeş Beyza ve Zeynep Uzun ise atölyelerin keyifli geçtiğini, turşu ve ekmek yaptıklarını anlattı.

Etkinlik, hem pratik üretim hem de aile anısı oluşturma açısından öne çıktı. Çorum Belediyesi'nin malzeme desteği ve atölye düzeni sayesinde aileler, gelecek kış için hazırlıklarını birlikte tamamladı ve yerel mutfak geleneğini çocuklara aktarma imkânı buldu.

DÜZENLENEN ETKİNLİKTE AİLELER VE ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELEREK KIŞ HAZIRLIKLARI YAPTI

DÜZENLENEN ETKİNLİKTE AİLELER VE ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELEREK KIŞ HAZIRLIKLARI YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis’te kültür rüzgarı: ilk kitap fuarı meydanları doldurdu
images

Kültürün yeni adresi: Kilis'te ilk kitap fuarı yoğun ilgi gördü
images

Gelenekten sofraya: Çorum'da aileler çocuklarıyla kış hazırlığı yaptı
images

Karaburunlu gazi Ali Yay vatan görevi onuruyla uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli evinde farkı açtı: Meeks ve Ivey ile TOFAŞ'ı 101-87 yendi

TSK Spor Gücü tüm ferdi kategorilerde şampiyon oldu

Yangın sonrası Pamukkale'de iş yeri sahiplerini ziyaret eden Çavuşoğlu

Trafoda başlayan yangın Nilüfer'de kısa süreli paniğe neden oldu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı