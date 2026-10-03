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Kilis’te kültür rüzgarı: ilk kitap fuarı meydanları doldurdu

Valiliğin öncülüğünde düzenlenen Kilis 1. Kitap Fuarı, halk oyunları, yazar söyleşileri ve yoğun katılımla kentte sıcak bir kültür etkinliği yaşattı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis’te kültür rüzgarı: ilk kitap fuarı meydanları doldurdu

Kilis 1. Kitap Fuarı açıldı:

Valiliğin öncülüğünde kent merkezinde ilk kez düzenlenen Kilis 1. Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde kentin kültür hayatına yeni bir soluk kazandırma hedefi vurgulandı.

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkan Vekili Atila Yıldırım ve kent protokolü katıldı. Açılış konuşmasında Vali Kalaylı, Kilis’in tarihi, kültürü ve gelenekleriyle güçlü bir şehir hafızasına sahip olduğunu belirterek fuarı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılış etkinlikleri:

Açılış programında halk oyunları gösterileriyle renkli görüntüler oluştu. Fuar kapsamında yazar Hayati İnanç ile söyleşi gerçekleştirildi; yazar buluşmaları ve farklı etkinlikler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Standlar arasında ve söyleşi alanında zaman zaman yoğunluk yaşandı; ziyaretçiler kitap seçkilerini incelerken çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler de dikkat çekti.

Vatandaşların değerlendirmesi:

Fuara katılan vatandaşlar atmosferin sıcak ve samimi olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Katılımcılar, böylesi bir etkinliğin kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, Kilis 1. Kitap Fuarı'nın ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla sürmesi ve kentin kültürel belleğini güçlendirmesi hedefiyle planlandığını açıkladı.

KURDELA KESİMİ

KURDELA KESİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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