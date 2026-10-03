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Gelenekten sofraya: Çorum'da aileler çocuklarıyla kış hazırlığı yaptı

Çorum Belediyesi'nin atölyesinde 150 kişi, 40 aile çocuklarıyla birlikte turşu, menemen ve sebze kurusu yaparak kışlık yiyeceklerini hazırladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gelenekten sofraya: Çorum'da aileler çocuklarıyla kış hazırlığı yaptı

Etkinlikte neler yapıldı:

Çorum Belediyesi tarafından Çorumlu Obası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kış hazırlığı etkinliğinde aileler ve çocuklar bir araya geldi. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından kurulan turşu kurma, menemenlik yapma ve sebze kurusu hazırlama atölyeleri katılımcılara açıldı. Etkinlik boyunca belediye tarafından temin edilen tüm malzemelerle katılımcılar birlikte kışlık yiyeceklerini hazırladı.

Katılım ve amaç:

Organizasyona ilişkin yetkililer, etkinliğin özellikle ailelere kaliteli vakit ve çocuklarla ortak deneyim imkanı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte ailelerin genelde anne, baba ve iki çocuktan oluştuğu kaydedildi; bu da yaklaşık 40 aile anlamına geliyor.

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Burada çocuklarımızın özellikle kış hazırlığı kampında geleneksel atölyesi ile ailemizle birlikte oluyoruz. Ailelerimizi buraya davet ettik. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte dijitalleşen dünyadan uzak olarak geleneksel etkinliklerimizden olan kış hazırlığı kampında turşu atölyelerimize, menemen yapma atölyelerimize ve buna benzeyen çeşitli atölyelerimize en sonunda da lezzet köşemizde gözleme ikramımızla ailelerimizi burada ağırlamış oluyoruz. Katılımcı sayımız 150 kişiden oluşuyor. Aileler genel olarak iki çocuk ve anne baba birey olarak katıldılar. Böyle baktığımızda yaklaşık 40 ailemizle beraber burada etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Malzemeleri biz temin ediyoruz. Ailelerimiz sadece geliyorlar, etkinliğine katılıyorlar ve birlikte güzel bir vakit geçiriyorlar. Aile hayatlarına güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Ailemiz geleceğimizdir, ailemiz istikbalimizdir, gençlerimiz özellikle bizim istikbalimizdir. Bizler ailelerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Ailelerin deneyimi:

Katılımcılar etkinliği dayanışma ve keyif içinde tamamladıklarını söyledi. Hümeyra Karakaş, "Turşu, melemen, haşhaşlı poğaça, un ve katmer yaptık. Kış hazırlıklarımız burada devam ediyor. Bu etkinlik düzenlendiği için belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe ailesiyle katılan kardeşler Beyza Uzun ve Zeynep Uzun da günün renkli geçtiğini anlattı: "Burası güzel bir yerdi. Turşu yaptık. ekmek yaptık. Mesela, şurada resim çekindik. Sonra yemek yedik, patlıcan soyduk".

Atölyeler, hem geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı hem de aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladı. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti.

Aileler ve çocuklar, kışlık yiyeceklerini birlikte hazırladı

Aileler ve çocuklar, kışlık yiyeceklerini birlikte hazırladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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