Kültürün yeni adresi: Kilis'te ilk kitap fuarı yoğun ilgi gördü

Kentin kültür hayatına yeni soluk:

Kilis'te ilk kez düzenlenen 1. Kilis Kitap Fuarı, kent sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkan Vekili Atila Yıldırım ve kent protokolü katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Ömer Kalaylı, fuarın Kilis'in kültür hayatına yeni bir canlılık kazandıracağını, kentin tarihi, kültürü ve gelenekleriyle güçlü bir hafızaya sahip olduğunu vurguladı ve böyle bir etkinliği başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program ve etkinlikler:

Fuar açılış programında halk oyunları gösterisi yapıldı; etkinlik boyunca sahne alan gösteriler ve yazar söyleşileri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Hayati İnanç okurlarıyla bir araya geldi ve kitaplarını, yazarlık sürecini paylaştı. Katılımcılar fuar atmosferinin sıcak ve hareketli olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Bir kentte ilk kez düzenlenen kitap fuarının, yerel kültür hayatını canlandırma, okur-yazar buluşmalarını çoğaltma ve benzer etkinliklerin sürekliliğini sağlama potansiyeli taşıdığı dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgisi fuarın ilerleyen yıllarda daha kapsamlı etkinliklerle tekrarlanabileceğine işaret ediyor; organizasyon sahipleri ve katılımcılar bunu olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriyor.

Kilis'te ilk kez kitap fuarı düzenlendi