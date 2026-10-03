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Karaburunlu gazi Ali Yay vatan görevi onuruyla uğurlandı

İzmir Karaburun'da 73 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Yay, Mordoğan Merkez Camii'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaburunlu gazi Ali Yay vatan görevi onuruyla uğurlandı

Karaburunlu gazi Ali Yay son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Karaburun ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Yay için Mordoğan Merkez Camii’nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Karaburunlu Kıbrıs gazilerinden 1953 doğumlu Ali Yay, kentteki törenle anıldı.

Törene katılanlar:

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Karaburun Garnizon Komutanı Cem Engin Işık, Hava Radar Bölük Komutanı Cenk Bozlar, Sahil Güvenlik Komutanı Kadir Tepe, Karaburun Belediye Başkan Vekili Kaan Dündar, gazinin ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze merasimi ve defin:

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Ali Yay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ege Ordusu Komutanlığı tören mangasının omuzlarında taşındı. Askeri törenle cenaze aracına alınan gazinin cenazesi, Çatalkaya Mezarlığı’nda edilen dualar eşliğinde toprağa verildi.

İZMİR&#039;İN KARABURUN İLÇESİNDE VEFAT EDEN 73 YAŞINDAKİ KIBRIS GAZİSİ ALİ YAY, DÜZENLENEN ASKERİ...

İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE VEFAT EDEN 73 YAŞINDAKİ KIBRIS GAZİSİ ALİ YAY, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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