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Kısa filmler dünya çapında yarışıyor: İnönü'nün festivaline 115 ülkeden 1.328 başvuru

İnönü Üniversitesi'nin 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenleyeceği 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 115 ülkeden 1.328 film başvurdu; finalistler 16 Ekim'de açıklanacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kısa filmler dünya çapında yarışıyor: İnönü'nün festivaline 115 ülkeden 1.328 başvuru

Başvuruların büyüklüğü ve kategori dağılımı:

İnönü Üniversitesi tarafından 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne toplam 115 ülkeden 1.328 film başvurdu. Başvurular uluslararası ve ulusal kategorilerde alındı; yoğun başvuru sürecinin ardından ön jüri değerlendirmeleri başladı.

Kategori bazında başvuru dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 746 uluslararası kurmaca, 232 ulusal kurmaca, 210 uluslararası belgesel ve 140 ulusal belgesel film festival takımlarına ulaştı. Her kategoride ön eleme jürisinin seçeceği 10 finalist film, 16 Ekim 2026 tarihinde festivalin resmi internet sitesi ile FilmFreeway üzerinden duyurulacak.

Program, gösterimler ve hedefler:

'Hikayeni Beyaz Perdeye Taşı' sloganıyla düzenlenecek festival üç gün sürecek ve finalist filmlerin gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ile özel film gösterimlerine yer verecek. Etkinlikler, genç sinemacıların eserlerini izleyiciyle buluşturmayı ve öğrencilerin sinema sektörü temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmasını hedefliyor.

Belediyelerin desteğiyle Malatya'nın farklı noktalarında planlanan açık hava gösterimleri de festival programının önemli bir parçası olacak; böylece etkinlik kent genelinde görünürlük kazanacak. Festival programı ve güncel duyurulara festivalin resmi internet adresi festival.inonu.edu.tr ile İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu'nun sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NİN KISA FİLM FESTİVALİNE 115 ÜLKEDEN BAŞVURU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN KISA FİLM FESTİVALİNE 115 ÜLKEDEN BAŞVURU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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