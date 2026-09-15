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Kışa hazırlık için harekete geçildi; Buyuransu'da kalıcı hayvan borsası planı

Serra Bucak, Diyarbakır Hayvan Borsası'nda esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi; geçici kapalı alanlarla kışa hazırlık ve Buyuransu'da kalıcı tesis planlandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışa hazırlık için harekete geçildi; Buyuransu'da kalıcı hayvan borsası planı

hayvan borsasında yerinde inceleme ve yol haritası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Hayvan Borsası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek alandaki eksikleri ve öncelikli talepleri yerinde dinledi. Depremde hasar gören ve yıkılmak zorunda kalan kapalı alanlar ile altyapı sorunları, ziyaretin odak noktaları arasında yer aldı. Vatandaşlar özellikle kış şartlarına uygun kapalı alan ve altyapı eksiklikleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti vurguladı.

esnafın öncelikleri ve talepler:

Esnaf ve vatandaşlar, başta soğuk havaya karşı dayanıklı kapalı alan ihtiyacı olmak üzere su ve temizlik taleplerini iletti. Bazı yapıların deprem sonrasında güçlendirme çalışmaları yapılsa da kurtarılamayıp yıkıldığını belirten borsa kullanıcıları, geçici çözümler beklentisinin acil olduğunu aktardı.

geçici müdahale ve kalıcı proje planı:

Bucak, kış şartları bastırmadan önce mevcut alana acil müdahale edileceğini, alanda geçici kapalı alanlar oluşturulacağını ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının hızla yapılacağını açıkladı. Kalıcı çözüm için ise Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde yer tahsisinin tamamlandığı, projenin planlamasının bitirilerek bu sonbaharda ihaleye çıkarılacağı kaydedildi.

Ayrıca bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması amacıyla, Hayvan Borsası önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri kapalı tutulacak. Belediye yetkilileri, bu sürecin hem esnafın mağduriyetini azaltmayı hem de kalıcı tesise geçişi kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK, HAYVAN BORSASINDA ESNAF VE VATANDAŞLARIN...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK, HAYVAN BORSASINDA ESNAF VE VATANDAŞLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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