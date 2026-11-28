Kış sezonu seferleri ve bilet başvurusu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin 2026-2027 kış sezonu hazırlıklarının tamamlandığını ve ilk seferin 26 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni sezon biletlerinin bugün yolcuların erişimine açıldığını belirtti.

Açıklamada, trenin yolculara Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını demiryoluyla sunarak bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Seferlerin planlanan tarihler arasında yolculara keyifli ve rahat bir seyahat imkânı sağlayacağı ifade edildi.

sefer takvimi ve güzergâh:

Yeni sezonda trenler hafta sonları karşılıklı olarak çalışacak. Erzurum'dan Kars'a seferler 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a dönüş seferleri ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edecek.

Toplamda Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergâhlarında karşılıklı olarak 14 sefer düzenlenecek. Hafta sonu programı, kış dönemi boyunca bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere planlı ve düzenli ulaşım imkânı sunuyor.

bilet temini ve yolcu geçmişi:

Uraloğlu, biletlerin TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edilebileceğini açıkladı. Yolcuların erken rezervasyon yaparak tercih ettikleri sefer ve koltukları güvence altına alması öneriliyor.

Tren, ilk kez 2023 yılında seferlere başladı ve o tarihten bu yana toplam 14 bin 550 yolcu ağırladı. Bu istatistik, turistik trenin bölgeye ilgi çektiğini ve kış sezonlarında tercih edildiğini gösteriyor.

Not: Yolcuların biletleme ve yolculuk öncesi güncel ayrıntılar için TCDD Taşımacılık'ın resmi e-bilet kanalını takip etmeleri tavsiye edilir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TURİSTİK ERZURUM-KARS BÖLGESEL TRENİ'NİN 2026-2027 KIŞ SEZONU SEFERLERİNİN 26 ARALIK'TA BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.