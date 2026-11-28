Edirne’de sabah sağanağı günlük hayatı etkiledi:

Edirne merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, birçok cadde ve sokağın kısa sürede suyla dolmasına yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, trafikteki sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi de yağışın etkisiyle sakinleşti; normalde yoğun olan cadde, kısa süreli sessizlik yaşadı.

trafikte ve günlük yaşamda aksama:

Sürücüler özellikle su birikintilerinin oluştuğu alçak kesimlerde yavaşlayıp alternatif güzergah aradı. Hafta sonu kente tur otobüsleriyle gelen turistler de yağışın etkisini hissetti; bazı ziyaretçiler yağmur altında beklemek zorunda kaldı, bazıları ise şemsiye veya toplu taşıma tercih ederek korunmayı seçti.

hava durumu ve beklenti:

Kentte ölçülen sıcaklık 9 derece civarında seyretti. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması ve su birikintisi olan noktalarda dikkatli davranması öneriliyor.

EDİRNE'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA VE TRAFİKTEKİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.