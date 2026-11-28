Süphan Dağı'nın yansıması Arin Gölü'nde

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza bürünerek bölgeye kartpostallık bir manzara sundu. Durgun su yüzeyinin sağladığı aynalaşma, dağın görkemli siluetini Arin Gölü'nün sularına net biçimde yansıttı.

zirve ve gölün görünümü:

4 bin 58 metre rakımıyla bölgenin dikkat çeken doğal simgelerinden biri olan Süphan Dağı'nın tepesi, mevsimin ilk karıyla kaplandı. Dağın eteklerinde yer alan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Arin Gölü, yaklaşık bin 657 hektarlık alanıyla bu yansıma için uygun genişliği sundu. Karla kaplı zirvenin göldeki izdüşümü, sakin hava koşullarıyla birleşince fotoğrafçılar için eşsiz kompozisyonlar ortaya çıkardı.

fotoğrafçılar ve dron kayıtları:

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay ile akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, Arin Gölü kıyısına giderek manzarayı dronla havadan kayıt altına aldı. Akşahin, çekimlerin ardından şunları söyledi: 'Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı Süphan Dağı’nın eteklerindeyiz. Altında Arin Gölü var. Bu Arin Gölü’nde şu anda Süphan Dağı’nın yansıması var. Muhteşem görüntüler çektik dron eşliğinde. Tabii bunun yanı sıra hava da çok soğuk. Bunun etkisiyle birlikte biraz üşüdük. Ama gördüğümüz ve çektiğimiz görüntüler muhteşem oldu. Biz de bu Süphan’ın eşsiz manzarasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz'

Hava sıcaklığının düşük olması çekimleri zorlaştırsa da, durgun su yüzeyi ve berrak görüş sayesinde ortaya çıkan kareler bölgeyi ziyaret eden doğa fotoğrafçıları ve izleyiciler tarafından beğeni topladı. Bölgedeki bu doğal görüntü, mevsim geçişlerinin peyzajlara nasıl farklı bir estetik kattığını bir kez daha gösterdi.

GAZETECİ VE FOTOĞRAF SANATÇISI ÖZKAN OLCAY İLE AKADEMİSYEN VE DOĞA FOTOĞRAFÇISI VEYSEL AKŞAHİN, ARİN GÖLÜ KIYISINA GİDEREK SÜPHAN DAĞI’NIN GÖLE YANSIMASINI DRONLA GÖRÜNTÜLEDİ.