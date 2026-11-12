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Aydın büyükşehir Ata’ya Türküler konseriyle Atatürk'ü andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Ata’ya Türküler' konseriyle Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında andı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydın büyükşehir Ata’ya Türküler konseriyle Atatürk'ü andı

Aydın Büyükşehir'in anma gecesi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düzenlediği 'Ata’ya Türküler' konseriyle andı. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk halk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi ve geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

koronun performansı ve salon atmosferi:

Konserde, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alırken, koroya Şef Özcan Yılmaz önderlik etti. İzleyiciler konser boyunca duygusal anlar yaşadı; salon bayraklar ve alkışlarla dolup taştı ve program boyunca yoğun bir katılım gözlendi.

başkanın mesajı ve katılımcıların tepkisi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törendeki konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." Etkinlik sonrası vatandaşlar belediye ve başkana bu anlamlı program için teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, ATATÜRK’Ü TÜRKÜLERLE ANDI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, ATATÜRK’Ü TÜRKÜLERLE ANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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