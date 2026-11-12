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Çameli, COP31'de sakin şehir deneyimini ve yerel iklim direncini paylaşacak

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 14 Kasım 2026'de Antalya'da COP31 panelinde Cittaslow uygulamalarını ve yerel iklim direncini anlatacak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Çameli, COP31'de sakin şehir deneyimini ve yerel iklim direncini paylaşacak

Çameli, COP31'de sakin şehir deneyimini ve yerel iklim direncini paylaşacak

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Antalya’da düzenlenecek COP31 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek panelde konuşmacı olarak yer alacak. Arslan, ilçede yürütülen çevresel uygulamalar, sürdürülebilir kentleşme adımları ve yerel dirençlilik çalışmaları hakkında bilgi verecek.

panelin odağı:

Antalya’da COP31 Yeşil Bölge bünyesinde, Dirençli Şehirler G2 Hub çatısı altında Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu’nda düzenlenecek panelin başlığı “Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu.” Panelde, küçük kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği roller, çevre dostu uygulamaların yerel ölçekteki etkileri ve sürdürülebilir yerel kalkınma yaklaşımları ele alınacak.

Çameli’nin katkısı ve davet:

Başkan Arslan, Çameli’nin Cittaslow (Sakin Şehir) unvanıyla koruduğu doğal ve kültürel değerler, atık yönetimi, enerji verimliliği ve toplum temelli projeler gibi somut örnekleri katılımcılarla paylaşacak. Panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü 13.30-14.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve etkinlik Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonunda düzenlenecek.

Çameli Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yerel kalkınma konularının tartışılacağı bu oturuma tüm vatandaşları davet etti. Yerel deneyimlerin ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılması, ilçenin uygulamalarının görünürlüğünü artırması ve benzer yerel yönetimlere rehberlik etmesi bekleniyor.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31...

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31 ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK PANELDE KONUŞMACI OLARAK YER ALACAK. BAŞKAN ARSLAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMI KONUSUNDA ÇAMELİ’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI KATILIMCILARLA PAYLAŞACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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