Anadolu otoyolunda durdurulan araçta 5 Afgan yakalandı, organizatör tutuklandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili bir kişi ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetim sırasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu şahısların yasal statülerinin bulunmadığı belirlendi. Yakalanan şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen organizatör şüphelisi S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

emniyetin açıklaması:

Emniyet yetkilileri, kentteki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Otoyolu’nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı