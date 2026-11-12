Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8503 +0,18%
Bist 11.844,57 +1,53%
Altın Gram 6.414,47 -0,76%
EUR/USD 1,1093 +0,02%
Brent Petrol 93,25 +0,53%
--°

Anadolu otoyolunda durdurulan araçta 5 Afgan yakalandı, organizatör tutuklandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı; organizatör S.E. tutuklandı, yabancıların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu otoyolunda durdurulan araçta 5 Afgan yakalandı, organizatör tutuklandı

Anadolu otoyolunda durdurulan araçta 5 Afgan yakalandı, organizatör tutuklandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili bir kişi ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetim sırasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu şahısların yasal statülerinin bulunmadığı belirlendi. Yakalanan şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri uygulandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen organizatör şüphelisi S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

emniyetin açıklaması:

Emniyet yetkilileri, kentteki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Otoyolu’nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

Anadolu Otoyolu’nda 5 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Londra'da buğday tanesi projesi engelleri ve vizeleri tartışmaya açtı

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü

Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi