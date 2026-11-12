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Sarımsaklı'da altyapıdan üstyapıya dönüşüm tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi, Sarımsaklı Mahallesi'nde kanalizasyondan doğal gaza kadar tüm altyapıyı yeniledi; asfalt ve kilit parke ile son dokunuşları yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarımsaklı'da altyapıdan üstyapıya dönüşüm tamamlanıyor

Sarımsaklı'da altyapıdan üstyapıya dönüşüm tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle Sarımsaklı Mahallesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Kanalizasyon, elektrik, su ve doğal gaz hatları tamamen yenilenirken, asfalt ve kilit parke uygulamalarıyla üstyapıda son düzenlemeler yapılıyor.

çalışmaların kapsamı:

Belediye ekipleri, asfalt, parke, altyapı hazırlığı ve yol yapımı için 50 bin ton temel malzeme serimi dahil geniş ölçekli bir çalışma gerçekleştirdi. Altyapı hatlarının yenilenmesi tamamlanmış olup, şu aşamada asfalt ve kilit parke serimiyle mahallenin tüm teknik ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

başkanın değerlendirmesi:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sahada incelemelerde bulunarak süreçleri yakından takip etti ve asfaltlama hamlesinin hızla ilerlediğini belirtti. Başkan Palancıoğlu, 'Sarımsaklı Mahallemizde bu yaz yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Altyapıdan kanalizasyona, elektrikten suya ve doğal gaza kadar mahallemizin tüm temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı; yalnızca yeni yerleşim alanında çalışmalar devam ediyor. Büyük bir yatırımı şu anda nihayete erdiriyoruz. Asfalt çalışmamız burada sürüyor, inşallah önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Son olarak kilit parke ve asfalt seriminin bitmesiyle mahallemiz baştan aşağı yenilenmiş olacak. Cenab-ı Allah kaza, bela vermesin; en güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Sarımsaklı Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun.'

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalledeki tüm altyapı ve üstyapı ihtiyaçları karşılanmış olacak.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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