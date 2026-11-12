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Kışın sofraların saklı tadı Van'ın otlu küp peyniri

Van'ın asırlık otlu küp peyniri, sirmo, mendi ve helizle hazırlanıp küplerde 6-7 ay toprak altında dinlendiriliyor; kışın talep artışı sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kışın sofraların saklı tadı Van'ın otlu küp peyniri

Van mutfağının saklı lezzeti

Van'ın asırlık tatlarından biri olan otlu küp peyniri, özellikle kış aylarında kahvaltı ve sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Yöresel otlarla hazırlanan bu peynir, geleneksel yöntemlerle küplere basılıyor ve toprak altında bekletilerek özgün aromasını kazanıyor. Kullanılan başlıca otlar arasında sirmo, mendi ve heliz bulunuyor; isteğe bağlı olarak siyabo otu da eklenebiliyor.

Hazırlama ve olgunlaşma

Peynir üretimi üç farklı aşamaya ayrılıyor: taze peynir, 2-3 ay boyunca su içinde bekletilen peynir ve toprağa gömülüp uzun süre dinlendirilen küp peyniri. Küp peynirler küplere basıldıktan sonra 6-7 ay boyunca toprak altında bekletiliyor. Bu olgunlaşma sürecinde peynirler su kaybediyor ve ağırlıklarında azalma oluyor; aynı zamanda otların verdiği karakteristik aroma derinleşiyor.

Esnafın gözünden talep ve fiyatlar

İHA muhabirine konuşan peynirci esnafı Yunus Akçılğın, yıl içinde en çok küp peynirin tercih edildiğini söylüyor. Akçılgın, satılan üç çeşidin tüketici beklentilerine göre şekillendiğini belirtiyor ve otların peynire ayrı bir aroma kattığını vurguluyor. Vatandaşların özellikle kışlık alışverişlerde bu peynire yöneldiği, sofralarda her mevsim aranır bir lezzet haline geldiği ifade ediliyor.

Tüketici ilgisi fiyat artışına rağmen devam ediyor. Küp peynirinin kilogram fiyatı 600 ila 800 lira arasında değişirken, geçen yıl en yüksek fiyattan satılan ürünün 650 liradan bu yıl 800 liraya ulaştığı belirtiliyor. Vanlıların büyük bölümü kışlık peynirini köylerinde kendisi hazırlıyor ve bidonlarla stok yapıyor; şehir dışından gelen müşteriler ise esnaf için önemli bir talep kaynağı oluşturuyor. Ayrıca inek, koyun ve keçi sütünden üretilen çeşitler bulunuyor ve halk arasında genellikle koyun peyniri daha çok tercih ediliyor.

Sonuç olarak, hem geleneksel yöntemler hem de yöresel otların katkısıyla ortaya çıkan küp peyniri, Van mutfağının kış dönemindeki en belirgin lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.

İHA MUHABİRİNE KONUŞAN PEYNİRCİ ESNAFI YUNUS AKÇILGIN, ÜÇ FARKLI PEYNİR ÇEŞİDİ SATTIKLARINI...

İHA MUHABİRİNE KONUŞAN PEYNİRCİ ESNAFI YUNUS AKÇILGIN, ÜÇ FARKLI PEYNİR ÇEŞİDİ SATTIKLARINI BELİRTTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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