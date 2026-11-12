Erdemir COP31'de sanayinin yeşil dönüşüm ve rekabet stratejisini tartışacak

Erdemir'in COP31 programı:

Erdemir, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye Pavilyonu Mavi Alan Yan Etkinlik Programı'nda iki panel düzenleyerek sanayinin karbonsuzlaşma sürecinin rekabet ve finansman boyutlarını masaya yatıracak.

Rekabet: yeni karbon düzeninin sanayiye etkileri:

16 Kasım'da gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş üstlenecek. Panel, SKDM Sonrası Dönem: Rekabet Gücü Nasıl Korunabilir? başlığı çerçevesinde Avrupa Birliği iklim politikalarının yarattığı yeni ticaret düzeninin sanayinin rekabetçiliği, uluslararası pazarlardaki performansı, maliyet yapısı ve yatırım kararları üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Panele katılacak temsilciler arasında Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Bahar Güçlü, EBRD İklim Stratejisi ve Uygulama Genel Müdürü Gianpiero Nacci ve Dünya Çelik Birliği İletişim ve İklim Savunuculuğu Direktörü Asa Ekdahl yer alıyor. Oturum, kamu, uluslararası finans ve küresel çelik sektörünün bakış açılarını bir araya getirerek Avrupa pazarındaki konum ve rekabet gücünün korunmasına yönelik politika ve uygulama seçeneklerini tartışmayı hedefliyor.

Dönüşümün finansmanı: yatırım, erişim ve iş birliği modelleri:

13 Kasım tarihli panelin moderatörlüğünü Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan yapacak. Bu oturumda, düşük karbonlu üretime geçiş için gereken büyük ölçekli yatırımların finansmanı, uluslararası finansman kaynaklarına erişim, iklim finansmanının sanayi dönüşümündeki rolü ve kamu-özel sektör iş birliği modelleri ana gündem maddeleri olacak.

Panelde söz alacak isimler arasında Dünya Çelik Birliği Yapısal Çelik Direktörü Clare Broadbent, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, EBRD Üretim ve Hizmetler Küresel Başkanı Frederic Lucenet ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Sanayide Karbonsuzlaşma Çalışma Alanı Lideri Dursun Baş bulunuyor. Oturum, finansman mekanizmalarının pratik uygulamalarını ve erişim yollarını ele alacak.

Şirket sunumu ve bütüncül perspektif:

Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı de COP31 kapsamında şirketin net sıfır yol haritasını ve yeşil dönüşüme yönelik yaklaşımını sunacak. Erdemir, iki panel aracılığıyla yatırım, finansman, uluslararası ticaret ve rekabet gücü eksenlerinde sanayinin düşük karbonlu üretime geçişine ilişkin bütüncül bir perspektif ortaya koymayı amaçlıyor.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ VE ERDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT YALÇINTAŞ