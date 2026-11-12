Turkcell'in 'Shaq diye 5G' kampanyası Felis'te 6 ödülle öne çıktı

Turkcell'in kampanyası Felis gecesinde dikkat çekti

Turkcell’in NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile çekilen "Shaq diye 5G" reklam kampanyası, reklam ve pazarlama iletişimi alanındaki MediaCat Felis Ödülleri gecesinde toplam 6 ödül ile ön plana çıktı. Kampanya, bu yıl 21’inci düzenlenen organizasyonda hem jüri hem izleyici ilgisini çekti.

ödül performansı:

Gece boyunca kampanya 4 Felis ve 2 Büyük Ödül kazanarak listelerin üst sıralarına yerleşti. Rafineri imzası taşıyan iş, özellikle sinema ve entegre mecralardaki başarısıyla dikkat çekti. Kampanyanın Felis’te aldığı ödüller, markanın iletişim stratejisinin sektörde karşılık bulduğunu gösterdi.

kazanılan kategoriler ve önemleri:

Ödül dağılımı şöyle gerçekleşti: Film Felis - İletişim Teknolojileri ve Tüketici Servisleri kategorisinde Felis ve Büyük Ödül, Integrated Felis - İletişim Teknolojileri ve Tüketici Servisleri kategorisinde Felis ve Büyük Ödül alındı. Ayrıca Integrated Felis - Lansman ve Entertainment Felis - Televizyonda ve Dijital Platformlarda Ünlü veya Influencer Entegrasyonu kategorilerinde Felis ödülleri kazanıldı.

Film Felis kategorisindeki Büyük Ödül, kampanyanın yaratıcı hikâye anlatımı ve prodüksiyon kalitesine; Integrated Felis'te elde edilen Büyük Ödül ise farklı mecra ve disiplinlerin etkin entegrasyonuna işaret ediyor. Bu ikili başarı, kampanyanın hem içerik hem de dağıtım açısından dengeli bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Böylece, daha önce Effie Awards, Kristal Elma, Brandverse Awards ve London International Awards gibi platformlarda toplam 24 ödüle layık görülen "Shaq diye 5G" kampanyasının toplam ödül sayısı 30’a yükselmiş oldu. Bu rakam, kampanyanın hem yurt içinde hem yurt dışında geniş bir değerlendirme sürecinden başarıyla geçtiğini gösteriyor.

Turkcell ve Rafineri'nin iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya, televizyon, dijital ve açıkhava gibi farklı mecralarda yürütülen yaratıcı uygulamalarıyla sektörde konuşulan işler arasındaki yerini koruyor. Felis gecesindeki sonuçlar, markanın iletişim yatırımlarının somut ödüllerle taçlandığını doğruladı.

TURKCELL’İN "SHAQ DİYE 5G" KAMPANYASI, REKLAM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ALANINDA DÜZENLENEN FELİS ÖDÜLLERİ’NDE 4 FELİS VE 2 BÜYÜK ÖDÜL OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 ÖDÜL KAZANDI