Kişiye özel onkoloji: akıllı ilaçlar ve immünoterapinin yükselen rolü

kanser tedavisinde bireyselleşme vurgusu:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Arif Akyıldız, kanser tedavisinde son yıllarda önemli değişimlerin yaşandığını ve tedavinin artık hastalığın türü, evresi ile biyolojik ve genetik özelliklerine göre belirlenmesinin öncelik kazandığını açıkladı. Akyıldız, akıllı ilaçlar ve immünoterapinin uygun hastalarda etkin seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler:

Halk arasında "akıllı ilaç" olarak anılan tedaviler tıp literatüründe hedefe yönelik tedaviler olarak tanımlanıyor. Bu ilaçlar kanser hücrelerindeki belirli moleküler değişiklikleri veya genetik hedefleri esas alarak çalışıyor. Geleneksel kemoterapinin hızla çoğalan hücreleri genel olarak etkilediğini, bunun da çeşitli yan etkilere yol açabildiğini söyleyen Akyıldız, hedefe yönelik yaklaşımların uygun hasta gruplarında daha seçici etki gösterdiğini ve yan etki profillerinin farklılaştığını aktardı.

immünoterapi ve tedavi seçimi:

Akyıldız, immünoterapinin bağışıklık sistemini hedefleyerek tedaviye yeni kapılar açtığını vurguladı. Bununla birlikte her hastaya aynı tedavi uygulanamaz; her kanserin oluşum ve çoğalma mekanizması farklı olduğundan, bazı durumlarda kemoterapi hâlâ temel tedavi olarak kalabiliyor. Tedavi kararlarının hastanın klinik durumu ile gerekli görülen moleküler veya genetik incelemelerin sonuçlarına göre hekim tarafından verilmesinin önemine dikkat çekti.

erzincan'da onkoloji hizmetlerinin gelişimi:

Akyıldız, Erzincan'ın son yıllarda yapılan sağlık yatırımları ve güçlenen uzman kadrosu sayesinde onkoloji hizmetlerinde bölgesel bir merkez konumuna geldiğini belirtti. Hastanede modern tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini, akıllı ilaç ve immünoterapinin uygun hastalarda ilgili sağlık mevzuatı ve geri ödeme koşulları çerçevesinde sunulduğunu söyledi. Ayrıca Giresun, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane gibi çevre illerden hastaların tedavi için Erzincan'ı tercih ettiğini aktardı.

Akyıldız son olarak, hastaların internetten veya çevreden edindikleri bilgilerle kendi tedavilerini seçmemeleri gerektiğini; tedavi süreçlerinin uzman hekimler tarafından değerlendirilip planlanmasının, doğru testlerin yapılmasının ve sonuçlara göre karar verilmesinin hayati önemde olduğunu hatırlattı.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. ARİF AKYILDIZ