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Kitapi kütüphanelerde dijital dönüşümle 1 milyon üyeye ulaştı

Yerli kütüphane otomasyon platformu Kitapi, 11 yılda 11 bini aşkın kurum ve yaklaşık 1 milyon üyeye ulaşarak kütüphanelerde dijital dönüşümü hızlandırdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kitapi kütüphanelerde dijital dönüşümle 1 milyon üyeye ulaştı

Kitapi’nin 11 yıllık büyüme hikâyesi:

Yerli kütüphane otomasyon platformu Kitapi, 11 yıllık faaliyetinde Türkiye genelinde ve yurt dışındaki bazı kurumlarda aktif kullanım sağlayarak 11 bini aşkın kütüphane ve yaklaşık 1 milyon üyeye ulaştı. Kurucu ortaklar Hasan Civelek ve Sefa Avcılar tarafından başlatılan girişim, kütüphanelerdeki kitap kayıt ve ödünç verme süreçlerini dijitalleştirerek manuel uygulamaların yerini almayı hedefledi.

Platform üzerinden bugüne dek gerçekleştirilen 1,7 milyon ödünç alma işlemi, Kitapi’nin hem saha benimsenmesini hem de operasyonel etkinliğini gösteriyor. Başlangıçtaki vizyon, kütüphanelerin Excel dosyaları veya eski defterlerle uğraşmamasını sağlamak ve pahalı lisans maliyetlerine alternatif sunmaktı; zaman içinde bu yaklaşım sürdürülebilir bir iş modeline dönüştü.

v3, yapay zekâ ve yeni kullanıcı deneyimleri:

Kitapi’nin yeni yayımlanan v3 sürümü, yapay zekâyı sistemin merkezine yerleştiriyor. Platformun yapay zekâ asistanı "Tapi" ile kullanıcı taleplerine saniyeler içinde yanıt verilebiliyor; katalog geliştirme, veri analizleri ve operasyonel süreçler yapay zekâ destekli yürütülüyor. Bu sayede kütüphane görevlilerinin iş yükü azalırken veri kalitesi ve erişim hızı artıyor.

Ayrıca okul ortamlarındaki personel eksikliğine çözüm getiren kiosk modu, öğrencilerin QR kodlu kimlikleriyle kendi işlemlerini yapabilmesine imkân tanıyor. Mobil uygulama entegrasyonu ve arka kapaktaki ISBN numaralarıyla hızlı kayıt özellikleri, kitapların sisteme birkaç saniye içinde eklenmesini sağlıyor.

iş modeli, erişim ve gelecek hedefleri:

Kitapi, ücretsiz temel sürümünü korurken gelişmiş ihtiyaçlara yanıt veren ücretli bir modeli de sürdürüyor; kurulumdan lisans maliyetlerine kadar çeşitli engelleri azaltmayı hedefleyen bu ikili yapı, platformun yaygınlaşmasında etkili oldu. Kuruculardan Hasan Civelek, süreci değerlendirirken "Yola çok basit bir soruyla çıktık. Kitap var, bilgisayar var; neden kitapların kaydı kolayca tutulmasın. İnsanların bin bir emekle topladıkları verileri güvenilir bir yerde tutmak istedik. Kitapi’yi yalnızca klasik bir kütüphane yönetim yazılımı olarak değil, bir ekosistem olarak hayal ettik" ifadelerini kullandı.

Geleceğe dönük planlarda Kitapi, yeni dikey projeler ve mobil uygulamalarla ekosistemi genişletmeyi, bireysel kullanıcıların okuma alışkanlıklarına dönük çözümler geliştirmeyi ve önümüzdeki yıllarda küresel pazara açılmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki güçlü altyapıdan yola çıkan platform, hem okullar hem belediyeler hem de kurumsal kullanıcılar için dijitalleşme sürecini hızlandırmaya devam ediyor.

HASAN CİVELEK

HASAN CİVELEK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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