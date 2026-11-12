Köy yolları için güçlendirme hamlesi: Bingöl'e 41 yeni iş makinesi

yeni araçların teslimi ve hedefleri:

Bingöl İl Özel İdaresi, kırsal altyapı ve yol çalışmalarında hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 41 yeni araç ve iş makinesi kattı. Kurumun tarihindeki en büyük tek seferlik alım olarak nitelenen yeni araçların, özellikle köy yollarındaki çalışmaları daha hızlı ve kesintisiz yürütmeye katkı sağlaması bekleniyor.

Teslim töreninde konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, alımın İl Özel İdaresi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek yeni araçların yol ve altyapı hizmetlerine doğrudan güç katacağını vurguladı. Çelik, göreve geldikten sonra yol çalışmalarında attıkları adımları anlattı; 27 Ağustos'ta asfalt plentinin açıldığını, eylül ayında sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını, ekim ayındaki yoğun yağışlara rağmen bugüne kadar 62 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldığını söyledi.

vali çelik'in değerlendirmesi:

Vali Çelik, Çavuşlar, Garip, Yiğitler ve Sağnıs köyleri ile Dereköy yolu gibi projelerin tamamlandığını, Yumaklı yolunda ise yaklaşık 2,5 kilometrelik bölümün kaldığını aktardı. Ayrıca Karlıova'da belediyeye verilen destekten ve Solhan'a yapılacak çalışmalardan söz etti. Çelik, alımla ilgili olarak "Bir idareci olarak gerçekten bugün benim için çok mutlu bir gün... Bingöl tarihinde İl Özel İdaresinin tek seferde yaptığı en büyük araç alımı" ifadelerini kullandı.

Vali, yeni kamyonların özellikle sıcak asfalt seriminde malzeme taşıma kapasitesine yönelik alındığını; eski araçların sık arıza verdiğini, yenilerle birlikte bakım ve onarım giderlerinin azalacağını belirtti. Ayrıca araçların hem saatlik hem yıllık garantileri olduğuna dikkat çekti ve operatörlere, araçların "beytülmal, Bingöl halkının size emaneti" olduğu hatırlatmasında bulundu.

saha kapasitesi ve beklentiler:

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek programda alımın istişare ve ortak çalışma sonucu gerçekleştirildiğini söyleyerek Vali Çelik'e teşekkür etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ise yeni iş makinelerinin sahadaki hizmet kapasitesini artıracağını, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında bu araçların önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Üçgül, Özel İdare olarak temel görevinin kırsaldaki yolları, altyapıları yapmak ve kamu hizmetlerini nitelikli hale getirmek olduğunu belirterek, "Bugün bu yeni aldığımız iş makineleriyle inşallah sahadaki araç kapasitemiz artacak, hizmet kalitemiz artacak" dedi.

Yeni araçların devreye alınmasıyla İl Özel İdaresi'nin kırsal altyapı, yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarındaki saha imkânlarının güçlendirilmesi, bakım giderlerinin gerilemesi ve hizmetlerin daha kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Teslim edilen iş makineleri ve araçların garantilerinin bulunması, operasyonel sürekliliğe katkı sağlayacak önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRILAN 41 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ. BİNGÖL VALİSİ CAHİT ÇELİK(SAĞDAN ALTINCI)