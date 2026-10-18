Kıyıya çekilen teknede iki kişi kurtarıldı: 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde müdahale

Olay yeri ve müdahale:
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan bir teknenin sürüklendiği yönünde yardım talebi alındı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Kurtarma operasyonu:
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu KEGM-6 ile yapılan müdahale sonucunda ekipler, sürüklenen tekneye ulaşarak güvenli müdahalede bulundu. Operasyon koordineli şekilde yürütüldü.
Lapseki'ye yanaştırma ve son durum:
Kurtarma faaliyetleri çerçevesinde içinde 2 kişi bulunan tekne emniyetle Lapseki'ye yanaştırıldı. 2 kişi ve tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak teslim alındı.
İÇİNDE 2 KİŞİ BULUNAN TEKNE LAPSEKİ'YE EMNİYETLE YANAŞTIRILDI.
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