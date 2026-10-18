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Kıyıya çekilen teknede iki kişi kurtarıldı: 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde müdahale

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Batı Marmara ekiplerinin müdahalesiyle Lapseki'ye güvenle getirildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıyıya çekilen teknede iki kişi kurtarıldı: 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde müdahale

Olay yeri ve müdahale:

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan bir teknenin sürüklendiği yönünde yardım talebi alındı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kurtarma operasyonu:

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu KEGM-6 ile yapılan müdahale sonucunda ekipler, sürüklenen tekneye ulaşarak güvenli müdahalede bulundu. Operasyon koordineli şekilde yürütüldü.

Lapseki'ye yanaştırma ve son durum:

Kurtarma faaliyetleri çerçevesinde içinde 2 kişi bulunan tekne emniyetle Lapseki'ye yanaştırıldı. 2 kişi ve tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak teslim alındı.

İÇİNDE 2 KİŞİ BULUNAN TEKNE LAPSEKİ&#039;YE EMNİYETLE YANAŞTIRILDI.

İÇİNDE 2 KİŞİ BULUNAN TEKNE LAPSEKİ'YE EMNİYETLE YANAŞTIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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