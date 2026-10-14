Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Kumbahçe sahilinde bir yelkenlinin karaya oturmasına neden oldu. Teknenin uzunluğu 15 metre olarak belirtilirken, değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olarak ifade edildi.

hava koşulları ve uyarılar:

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar yükselince dalgalar büyüdü ve olumsuz hava şartları teknenin kıyıya sürüklenmesine yol açtı.

etkinin sürmesi bekleniyor:

Bölgedeki meteorolojik veriler ve uyarılar doğrultusunda, Bodrum'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BODRUM’DA 2,5 MİLYON TL’LİK YELKENLİ KARAYA OTURDU