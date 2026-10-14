Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Bodrum'da kuvvetli rüzgar ve sağanak sonucu Kumbahçe sahilinde 15 metre uzunluğundaki, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki yelkenli karaya oturdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Kumbahçe sahilinde bir yelkenlinin karaya oturmasına neden oldu. Teknenin uzunluğu 15 metre olarak belirtilirken, değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olarak ifade edildi.

hava koşulları ve uyarılar:

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede gece saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Denizde rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar yükselince dalgalar büyüdü ve olumsuz hava şartları teknenin kıyıya sürüklenmesine yol açtı.

etkinin sürmesi bekleniyor:

Bölgedeki meteorolojik veriler ve uyarılar doğrultusunda, Bodrum'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BODRUM’DA 2,5 MİLYON TL’LİK YELKENLİ KARAYA OTURDU

BODRUM’DA 2,5 MİLYON TL’LİK YELKENLİ KARAYA OTURDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı
images

Batman’da ikinci kattan düşen 17 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı
images

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi
images

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

Okullarda bilimi, sanatı ve geleneksel oyunları buluşturan proje öğrencilere farklı deneyimler sunuyor

Konuralp'te 407 çocuğa uygulamalı sağlık eğitimi

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı