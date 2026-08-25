kıyıya yakın bölgede yunuslar balıkçılara kısa gösteri sundu:

Bursa'nın Yeniköy kıyılarında denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde beliren yunus sürüsüyle karşılaştı. Karacabey hattındaki kıyı kesimlerinde gözlemlenen yunuslar, av aramak için kıyıya yakın bölgelere geldiği görülürken, teknelerin çevresinde kısa süreli görüntüler oluşturdu.

o anlar cep telefonlarına yansıdı:

Yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı ve balıkçı teknelerinin yakınından geçişler gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden balıkçılar, geçişleri cep telefonlarıyla kaydetti; ortaya renkli ve hareketli kareler çıktı.

kıyıya gelme davranışı ve açık denize yöneliş:

Gözlemlenen davranış, yunusların kıyıya yakın kesimlerdeki balıkları takip ettiğini işaret etti. Bir süre peş peşe görülen yunuslar, daha sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu ve balıkçılar normal av faaliyetlerine döndü.

BURSA’NIN KIYI KESİMLERİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR, SU YÜZEYİNDE BELİREN YUNUSLARLA KARŞILAŞTI. AVLANMAK İÇİN KIYIYA YAKIN BÖLGELERE GELDİĞİ GÖRÜLEN YUNUSLAR, BALIKÇI TEKNELERİNİN YAKININDAN GEÇEREK KISA SÜRELİĞİNE GÖRÜNTÜLENDİ.