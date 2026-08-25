Dolar 48,0967 +0,05%
Euro 56,1034 +0,00%
Bist 14.493,86 -0,05%
Altın Gram 7.246,94 -0,24%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,11 -0,47%
--°

Kıyıya yakın bölgede yunuslar balıkçılara kısa gösteri sundu

Bursa'nın Yeniköy kıyılarında balıkçılar, avlanmak için kıyıya yakınlara gelen yunus sürüsünün teknelerin yakınından geçişine tanık oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kıyıya yakın bölgede yunuslar balıkçılara kısa gösteri sundu

kıyıya yakın bölgede yunuslar balıkçılara kısa gösteri sundu:

Bursa'nın Yeniköy kıyılarında denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde beliren yunus sürüsüyle karşılaştı. Karacabey hattındaki kıyı kesimlerinde gözlemlenen yunuslar, av aramak için kıyıya yakın bölgelere geldiği görülürken, teknelerin çevresinde kısa süreli görüntüler oluşturdu.

o anlar cep telefonlarına yansıdı:

Yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı ve balıkçı teknelerinin yakınından geçişler gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden balıkçılar, geçişleri cep telefonlarıyla kaydetti; ortaya renkli ve hareketli kareler çıktı.

kıyıya gelme davranışı ve açık denize yöneliş:

Gözlemlenen davranış, yunusların kıyıya yakın kesimlerdeki balıkları takip ettiğini işaret etti. Bir süre peş peşe görülen yunuslar, daha sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu ve balıkçılar normal av faaliyetlerine döndü.

BURSA’NIN KIYI KESİMLERİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR, SU YÜZEYİNDE BELİREN YUNUSLARLA KARŞILAŞTI....

BURSA’NIN KIYI KESİMLERİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR, SU YÜZEYİNDE BELİREN YUNUSLARLA KARŞILAŞTI. AVLANMAK İÇİN KIYIYA YAKIN BÖLGELERE GELDİĞİ GÖRÜLEN YUNUSLAR, BALIKÇI TEKNELERİNİN YAKININDAN GEÇEREK KISA SÜRELİĞİNE GÖRÜNTÜLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti
images

Gençlerin kasık ağrısı femur başı hasarına işaret edebilir
images

İstanbul'da pozitif psikolojinin küresel buluşması: kültürlerarası iyilik arayış...
images

Gelinsiz düüğünde Nazilli'de gurbetçi aile bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için seferberlik

Başkomiser numarasıyla 13,5 milyon liralık dolandırıcılık: 3 kişi tutuklandı

Gençlerin kasık ağrısı femur başı hasarına işaret edebilir

Altıntaş'ta köy okullarında güvenli eğitim için kapsamlı tadilat çalışması

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi