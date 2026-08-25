gümüşlük’te mahremiyeti merkezine alan villa konsepti: rams exclusive villas bodrum satışta

rams exclusive villas bodrum satışa sunuldu

RAMS Türkiye’nin Gümüşlük’te hayata geçirdiği RAMS Exclusive Villas Bodrum, toplam 24 bağımsız yaşam alanıyla satışa sunuldu. Proje; 7 Signature Malikâne ve 17 Exclusive Villa olmak üzere sınırlı sayıdaki birimler, özel havuz ve bahçeler ile öne çıkıyor. Deniz ve gün batımı panoraması, mahremiyet odaklı düzenlemeler ve resort yaşam anlayışı projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

projenin mimarisi ve konumu:

Projeye ayrılan alan 21.494 metrekare olup, mimari yaklaşım Bodrum’un geleneksel beyaz duvarlı taş evlerinden esinlenerek çağdaş bir yorumla yeniden ele alınıyor. RAMS Exclusive Villas Bodrum, Gümüşlük sahiline yaklaşık 5 dakika, Yalıkavak Marina’ya 15 dakika ve Bodrum merkezine 30 dakika mesafede konumlanıyor. Bu yerleşim, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu günlük yaşama taşıyacak biçimde tasarlandı.

hizmetler, olanaklar ve ulaşım:

Proje, sahip olduğu donatı ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle resort yaşam deneyimini bütünlüklü olarak sunuyor. Sitede özel plaj ve iskele, özel tekne ve deniz ulaşımı, 7/24 concierge, havalimanı ve şehir içi transferleri, vale, buggy, ev yönetimi ve housekeeping gibi hizmetler yer alıyor. Ayrıca sakinler Kids Club, fitness, wellness & spa, gurme restoran ve su sporları olanaklarından faydalanabiliyor.

konut tipleri, teslim ve ödeme koşulları:

Her villa ve malikânenin kendine ait özel havuz ve bahçesi bulunuyor; tasarımda Bodrum’un doğal dokusuyla uyumlu geniş iç mekânlar ön planda tutuldu. Projenin yıl sonunda teslim edilmesi planlanırken satışta sunulan ödeme koşulunda satış bedelinin yüzde 50’si peşin, kalan yüzde 50’si 24 ay vadeli ödeme imkânı sağlanıyor.

etro interiors iş birliği:

RAMS Global’in İtalyan lüks yaşam markası ETRO ile gerçekleştirdiği iş birliği, projede iç mekânların uluslararası tasarım çizgileriyle yorumlanmasını sağlıyor. ETRO Interiors özellikle Signature Malikânelerin iç mekân tasarımlarına imza atıyor; markanın ikonik çizgileri Bodrum estetiğiyle buluşarak yaşam alanlarına özgün bir karakter kazandırıyor.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, projeye gösterilen ilgiye dair olarak şunları söyledi: "RAMS olarak yaşam alanlarını yalnızca fiziksel yapılar olarak değil, insanların hayatlarına değer katan deneyimler olarak tasarlıyoruz. Bodrum da bu yaklaşımımızı yansıtmak için çok özel bir lokasyon. Gümüşlük’ün doğal dokusu, denizle kurduğu ilişki ve kendine özgü yaşam kültürü, RAMS Exclusive Villas Bodrum’un vizyonuyla güçlü bir uyum taşıyor."

Şirketin kurumsal profilinde ise 38 yılı aşkın deneyim, 4 ülke, 9 şehir, 100'ün üzerinde proje ve 6 milyon metrekareyi aşan inşaat hacmi yer alıyor. RAMS, Türkiye’yi önemli bir büyüme merkezi olarak konumlandırmaya devam ediyor ve İstanbul başta olmak üzere yeni konut ve karma yaşam projeleriyle yatırım programını sürdürüyor.

RAMS TÜRKİYE'NİN GÜMÜŞLÜK'TE HAYATA GEÇİRDİĞİ RAMS EXCLUSİVE VİLLAS BODRUM, 7 SİGNATURE MALİKÂNE VE 17 EXCLUSİVE VİLLA OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 ÖZEL YAŞAM ALANIYLA SATIŞA SUNULDU.