proje hayata geçirildi:

Manisa'da Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi (ÇEYEDD) iş birliğiyle hazırlanan Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi düzenlenen törenle uygulamaya alındı. Açılış kurdele kesimiyle resmiyet kazanan proje, diyaliz sırasında üretimi yapılan saf sudan çıkan atık suyun kanalizasyona gitmesi yerine yerinde geri kazanılarak kullanımını hedefliyor.

nasıl çalışıyor:

Hemodiyaliz tedavisinde saf su üretimi sırasında açığa çıkan ve hasta ile doğrudan temas etmemiş olan suyun analizleri yapıldı; uygunluğu doğrulanan suyun kanalize edilmek yerine temiz su ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde sistemin devreye alınmasıyla günlük yaklaşık 6 ton, yıllık 2 bin 160 ton suyun geri kazanılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin diyaliz hastası bulunuyor. Bir seans diyaliz için hasta başına 120 litre saf su kullanılırken, saf suyu elde etmek için şebekeden ortalama 360 litre su çekiliyor ve arıtma sırasında çıkan 240 litre su kanalizasyona bırakılıyor. Bu yöntemle ulusal ölçekte yıllık boşuna giden su miktarının yaklaşık 2,5 milyon ton seviyesinde olduğu belirtiliyor.

etki ve yaygınlaşma:

ÇEYEDD Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, uygulamanın ülke çapında yaygınlaşması halinde her yıl milyonlarca ton temiz suyun korunabileceğini vurguladı ve geri kazanılan suyun içme suyu kalitesinde olduğunu söyledi. Duman, yıllık 2,5 milyon tonluk su kaybının büyüklüğüne dikkat çekerek bunun Büyük Menderes Nehri üzerindeki barajları doldurabilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslin Yağlı, hasta güvenliğini ön planda tutarak doğal kaynakların verimli kullanımının da sağlık hizmetlerinin parçası olduğunu belirtti ve projenin saf su üretimi sırasında açığa çıkan günlük suyu yeniden kullanıma kazandırdığını yeniden hatırlattı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca geri kazanılan suyun belediyenin park, bahçe sulaması ve temizlik çalışmalarında kullanılacağını, böylece su tankerleriyle ortalama 20 kilometrelik taşıma ihtiyacının azalacağını söyledi. Gürtunca, hastaneden sağlanacak suyla ilgili olarak yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL yakıt tasarrufu elde edileceğini ve karbon salınımının azalacağını kaydetti; proje tanıtımında ayrıca hedeflenen rakamların yaklaşık 2 milyon TL civarında olduğu hatırlatıldı.

Anemon Otel'deki benzer çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Yunusemre genelinde yıllık 5 bin 500 ila 6 bin ton suyun yeniden değerlendirileceği, uygulamanın Türkiye geneline yaygınlaşması halinde ise yaklaşık 3 milyon ton su tasarrufu sağlanabileceği ve bunun 50 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık su ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Metin Gümüş, iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek suyun verimli kullanımının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Projeye katkı veren sivil toplum ve yerel yöneticilerden AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik de uygulamanın Manisa ve daha geniş ölçekte örnek teşkil etmesini dilediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından törenle açılan sistem, hem sağlık hizmetlerinde kaynak verimliliği açısından hem de bölgesel su yönetimi hedefleri bakımından örnek bir uygulama olarak öne çıktı.

MANİSA’DA HAYATA GEÇİRİLEN "DİYALİZDEN FİLİZE SU GERİ KAZANIM PROJESİ" İLE DİYALİZ İŞLEMLERİ SIRASINDA BOŞA GİDEN TEMİZ SU YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILIYOR. MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ’NDE GÜNLÜK 6 TON, YILLIK 2 BİN 160 TON SUYUN GERİ KAZANILMASINI SAĞLAYACAK PROJEYLE PARK VE BAHÇE SULAMA İLE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA SU TASARRUFU SAĞLANIRKEN, YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON TL YAKIT TASARRUFU DA HEDEFLENİYOR.