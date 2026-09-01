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Kızıltepe'de iki aile Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı

Kızıltepe'de iki aile, Diyarbakır'dan Mustafa Çubuk ile Hacı Ekrem Yücedağ ve Bilo Muhtar'ın arabuluculuğunda Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barıştı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızıltepe'de iki aile Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı

Kızıltepe'de husumet, barış yemeğiyle sona erdi

Kızıltepe ilçesinde uzun süredir devam eden iki aile arasındaki husumet, bölgenin kanaat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle sona erdi. Gerçekleştirilen barış buluşmasında taraflar bir araya gelerek geçmişteki kırgınlıkları geride bırakma kararı aldı. Buluşma, sembolik törenler, dualar ve ardından kurulan ortak sofra ile tamamlandı.

Arabuluculuk ve kanaat önderlerinin rolü:

Barış sürecine Diyarbakır'dan katılan iş insanı ve kanaat önderi Mustafa Çubuk, görüşmelerde yürütülen çalışmalara destek verdi. Çubuk, programda yaptığı konuşmada yıllardır aileler arasındaki kırgınlıkların çözümü için çaba gösterdiklerini belirterek, "Yeter ki barış olsun, biz barışın olduğu her yerde olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Çubuk ayrıca, husumetlerin zamanında sona erdirilmemesinin daha büyük sorunlara dönüşebileceğine dikkat çekti ve bölgedeki kanaat önderlerinin bu noktadaki sorumluluğunu vurguladı. Konuşmasında "Kan, kanla temizlenmez" sözleriyle uzlaşmanın önemine işaret etti ve genç nesillere huzurlu bir gelecek bırakılması gerektiğini söyledi.

Barışın sağlanmasında emeği geçen Hacı Ekrem Yücedağ ile Bilo Muhtar'a teşekkür eden Çubuk, gece gündüz bu tür barışlar için çalışan kişilerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Barış sofrası ve törenin detayları:

Tören sırasında tarafların Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi, buluşmanın en anlamlı anlarından biri olarak kaydedildi; aile fertleri ve davetliler önünde gerçekleştirilen bu sembolik hareket, barış iradesinin güçlü bir göstergesi oldu. Ardından taraflar tokalaşıp kucaklaşarak uzlaşmayı pekiştirdi.

Program, kanaat önderleri, aile büyükleri ve davetlilerin aynı sofrada yemek yemesi, dualar ve karşılıklı iyi dileklerle son buldu. Katılımcılar sağlanan uzlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek barışa katkı sunanlara teşekkür etti.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA BİR SÜREDİR DEVAM EDEN HUSUMET BARIŞ YEMEĞİNİN...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA BİR SÜREDİR DEVAM EDEN HUSUMET BARIŞ YEMEĞİNİN ARDINDAN SONA ERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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