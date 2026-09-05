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Kızıltepe'de Sandıklı Mahallesi'nde araç çarpışması: otomobil sürücüsü yaralandı

Kızıltepe'de Sandıklı Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü yaralandı, ekipler müdahale edip inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de Sandıklı Mahallesi'nde araç çarpışması: otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 47 ABP 587 plakalı hafif ticari araç ile 67 AT 647 plakalı otomobilin karıştığı bildirildi.

Müdahale ve yaralı:

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ve sorumluluğa ilişkin soruşturma sürüyor.

KIZILTEPE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ...

KIZILTEPE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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