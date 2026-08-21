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Kızıltepe'de Turgut Özal Mahallesi'nde zincirleme çarpışma: üç sürücü hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu, 3 sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe'de Turgut Özal Mahallesi'nde zincirleme çarpışma: üç sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bulgular:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar birbirine vurdu. Kazada araçlarda belirgin maddi hasar oluştu ve olay yerinde hareketli bir trafik sorunu yaşandı.

yaralılara müdahale ve hastaneye sevk:

Kazada yaralanan 3 sürücü için sağlık ekipleri hızlı müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi ve durumlarıyla ilgili yetkililerden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumuna bakılarak çarpışmanın nedenleri değerlendiriliyor. Kazanın yol açtığı hasar ve yaralanmalar üzerine yetkililer gereken soruşturmayı sürdürüyor.

KIZILTEPE İLÇESİNDE ÜÇ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

KIZILTEPE İLÇESİNDE ÜÇ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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