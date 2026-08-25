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Ödeme kuruluşuna büyük operasyon: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda Dinamikpay yöneticileri hakkında 13 gözaltı; 17,9 milyar TL transfer tespit edildi, mal ve hesaplara bloke kondu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ödeme kuruluşuna büyük operasyon: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen analizler, kurum raporları ve dijital incelemeler değerlendirildi.

Finansal hareketlerin kapsamı ve tespitler:

Savcılığın değerlendirmesine göre şirketin 2024-2025 yıllarında gerçekleştirdiği para transferlerinin hacmi yaklaşık 17,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Yapılan incelemeler, harekete geçirilen tutarların münferit işlemlerden ziyade, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret etti.

Operasyon ve el koyma işlemleri:

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.

Çalışmalar kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsa'ya el konuldu; ayrıca 126 banka ve kripto para hesabı'na bloke işlemi yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirket üzerinde de el koyma gerçekleştirildi.

Devam eden soruşturma ve eksik şüpheliler:

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüpheli'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Savcılık, elde edilen mali veriler ve dijital deliller üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor.

İncelemelerde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri ile finansal hareket analizleri temel belge olarak kullanıldı. Soruşturmanın yönelttiği suçlamalar arasında 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bulunuyor.

Yürütülen soruşturma ve uygulanan el koyma ile bloke tedbirleri, ödeme kuruluşları ve finansal denetim mekanizmalarının işleyişi ve gözetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak nitelikte. Savcılığın ilerleyen aşamalarda ortaya koyacağı deliller, soruşturmanın yönünü belirleyecek.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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