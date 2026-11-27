Koalisyon pazarlığında kıl payı: Yeni Zelanda'da iktidar çoğunluğu kaçtı

7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, Yeni Zelanda parlamentosu 130 sandalyeli yapısında hiçbir parti tek başına çoğunluk sağlayamadı. İktidardaki Ulusal Parti ile koalisyon ortakları ACT ve New Zealand First toplam 65 sandalye elde ederek hükümet kurma hedefinde 1 sandalye ile hedefin gerisinde kaldı.

Seçim sonuçları ve sandalye dağılımı:

Resmi sonuçlara göre Ulusal Parti bloğunun yanı sıra, Opportunity Partisi 7 sandalye kazandı. Başbakan Christopher Luxon ve müttefikleri, Opportunity Partisi'ni koalisyona dahil etme olanağını görüşmek üzere müzakerelere başlamaya hazırlanıyor. Opportunity Partisi lideri Qiulae Wong ise Ulusal Parti ile görüşeceklerini açıkladı.

Karşı blokta ise İşçi Partisi (Labour), Yeşiller Partisi ve yerli halk partisi Te Pati Maori birlikte 58 sandalye elde etti. Bu sayı, Opportunity'nin desteği olsa bile muhalefetin tek başına hükümet kurması için yeterli değil.

Meclis toplanması ve müzakere süreci:

Seçim sonuçlarının resmiyet kazanması için yeniden sayım kararı çıkmazsa sonuçlar 3 Aralık'ta kesinleşecek. Meclis, sonuçların resmi ilanını takip eden altı hafta içinde toplanmak zorunda; takvimde bu, meclisin en geç 14 Ocak'ta açılması anlamına geliyor.

Geçmişte 2023 seçimlerinde koalisyon müzakereleri 40 gün sürmüştü; benzer bir süreçte uzlaşı sağlanması halinde yeni hükümetin yılbaşından önce kurulması mümkün. Ancak eğer hükümet kurulamazsa bile meclis toplanacak, milletvekilleri yemin edecek ve meclis başkanı seçilecek. Ertesi gün meclisin resmi açılışı yapılacak, genel valinin konuşması gerçekleşecek ve milletvekillerinden biri oturumun ertelenmesini önerebilecek; bu mekanizma müzakerelere zaman kazandırıyor.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut Ulusal Parti liderliğindeki koalisyon, geçici hükümet olarak görevine devam edecek. Başbakan Luxon, ACT, New Zealand First ve Opportunity Partisi ile birlikte hükümeti kurmak ve erken seçimi önlemek için çalışacaklarını belirtti.

YENİ ZELANDA’DA 7 KASIM’DA DÜZENLENEN GENEL SEÇİMLERİN RESMİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İLE HİÇBİR PARTİ MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZKEN, İKTİDARDAKİ ULUSAL PARTİ VE KOALİSYON ORTAKLARI 1 SANDALYE İLE HÜKÜMET KURMA ŞANSINI KAÇIRDI.