tasfiye sürecinin kapsamı ve devlet inisiyatifi:

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Oğan, katıldığı televizyon programında Terörsüz Türkiye Projesi'ni anlattı. Oğan, süreç için devlet inisiyatifiyle başlandığını ve şimdi bunun stratejik bir devlet politikasına dönüştüğünü söyledi. Buna göre, 40 yıldır devam eden, Türkiye'ye zarar vermek amacıyla kurgulanmış bir yapının tasfiye edildiği vurgulandı.

Oğan, meselenin sadece dağdaki '5-6 bin silahlı adam'la sınırlı olmadığını, PKK'nın birden çok ajansı, televizyon kanalları, yüzlerce internet sitesi, dernek, vakıf ve bin civarında sivil inisiyatifi bulunduğunu belirtti. Ayrıca örgütün Avrupa'da lobi faaliyetleri yürüttüğünü, dışardan maddi, manevi ve siyasi destek aldığını söyledi ve bu çok kollu yapının tasfiyesinin hedeflendiğini ifade etti.

imralı deklarasyonunun rolü:

Oğan, İmralı'dan yayınlanan 27 Şubat 2025 deklarasyonunu esas aldıklarını belirtti. Deklarasyonda 'özerklik, federasyon veya ayrılma taleplerinden vazgeçildiği, ulusal kurtuluş stratejisinden dönüldüğü ve devletle-toplum içinde bütünleşileceği' ifadelerinin yer aldığını aktardı. Bu gelişmenin, projenin teorik zemini ve müzakere boyutu üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Oğan ayrıca, İmralı'daki hükümlünün statüsünde bir değişiklik olmadığına dikkat çekti: infazın devam ettiğini ve hükümlünün açık görüş hakkının çeşitlendirildiğini belirtti. Heyet, aile, gazeteci, aydın ve siyasi çevrelerden kişilerin ziyaretleriyle görüşlerin çeşitlendirildiğini; bunun bir ayrıcalık değil, sürecin işleyişine yönelik bir uygulama olduğunu vurguladı.

bölgesel ve siyasi yansımalar:

Projeyle terörün bütün bölgeden tasfiye edilmesi hedefleniyor. Oğan, klasik suçlama ve etiketlemelerin ötesinde hareket edilmesi gerektiğini, esas odaklarının İmralı deklarasyonunda yazanların uygulamaya dönüşmesi olduğunu belirtti. Bu sürecin Türkiye'yi bölgesel liderliğe taşıyabileceğini savundu ve muhalefet bloklarının tavrının tarihsel bir dönemeçte önemli olduğunu söyledi.

Oğan, Yeni Parti örneğinde olduğu gibi bazı siyasi çevrelerin çekimser ya da ikircikli davrandığını belirtti ve devlet politikalarının kısa vadeli oy hesabıyla karşıt bir konumda durulmasının eleştirisini yaptı.

süreçte güvenlik ve ideolojik mücadele:

Oğan, 40 yıldır süregelen mücadelenin yalnızca silahlı unsurlarla sınırlı olmadığını, önce fikri zeminin tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadeleye bugüne kadar 2 trilyon 300 milyar dolar harcadığını, ancak son iki yılda harcama yoğunluğunun eski seviyede olmadığını söyledi. Buna rağmen mücadelenin sürdüğünü ve fikrin yok edilmeden sorunun tamamen çözülemeyeceğini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet kurumlarında kapsamlı tasfiyelerin yapıldığını belirten Oğan, örnek olarak 12 bin hakim ve savcıdan 4 bin 500 kişi, 310 generalden 150'sinin, emniyetten ise yaklaşık 15 bin polisin tasfiye edildiğini anlattı. Bu yeniden yapılanmanın, Türkiye'nin yeniden şekillenmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

fon krizi ve hukuki süreç:

Fon krizini 'sermaye piyasası dolandırıcılığı ve organize bir dolandırıcılık' olarak nitelendiren Oğan, olayın içinde bürokratlar, iş insanları ve sade vatandaşın bulunduğunu kaydetti. Tasfiye edilen fonların sermaye piyasası içindeki payının yüzde 4 olduğunu, yüzde 9'unun ise ayakta çalıştığını belirtti. Bu süreçte yaklaşık 450 bin kişinin mağdur olduğuna dikkat çekti.

Oğan, fonların hazine kapsamında olmadığını ve bu nedenle devlet garantisi bulunmadığını söyledi; bankaya yatırılan paralarda ise devlet garantisinin 1 milyon 200 bin TL'ye kadar olduğunu hatırlattı. Ayrıca Türk yargısının bu konuda 'çok iyi bir sınav verdiğini', dosyaların tek tek incelendiğini ve suçlu ile suçsuzun ayrıldığını ifade etti.

seçim takvimi ve yeni anayasa:

Seçimlere ilişkin değerlendirmesinde Oğan, Cumhurbaşkanı'nın seçimleri zamanında yapmayı tercih ettiğini belirterek normal tarihin 14 Mayıs 2028 olduğunu, ancak Meclis kararıyla seçimlerin birkaç hafta öne alınabileceğini ve bunun olası tarihin 2028'in Nisanı olabileceğini söyledi. Yeni anayasanın TBMM 29. Yasama Döneminin konusu olacağını ve adayların bu sözü vererek seçime gidebileceklerini ekledi.

Oğan son olarak, terörsüz Türkiye projesinin yerli ve milli araçlarla yürütüldüğünü, dış etkilerin sürece dahil olmadığını ve bu politikanın Cumhurbaşkanı tarafından siyasi çıkar gözetmeksizin uygulanacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI VE SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU (SDP) BAŞKANI AYHAN OĞAN, TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA VATANDAŞLARIN DEVLETE GÜVENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEREK, "40 YILDIR DEVAM EDEN KANLI VE TÜRKİYE’YE ZARAR VERMEK İÇİN KURGULANMIŞ BİR YAPI TASFİYE EDİLİYOR" DEDİ.