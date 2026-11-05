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Yaylacık'ta yollar baştan sona yenileniyor

Kırıkkale Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde altyapıdan üstyapıya kadar süren yol yenileme ve asfalt çalışmalarını belediyenin kendi ekipleriyle sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylacık'ta yollar baştan sona yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme programı kapsamında Yaylacık Mahallesi sokaklarında altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Proje, mevcut altyapının güçlendirilmesiyle başlayıp, üstyapı düzenlemeleri ve asfalt serimine kadar uzanan aşamalardan oluşuyor.

Belediye kaynaklarından yapılan açıklamada, çalışmanın sokak bazlı yürütüldüğü ve önceliğin ulaşım güvenliği ile konforunun sağlanmasına verildiği belirtildi. Tüm işlemler belediyenin kendi ekipleri ve imkanlarıyla yerine getiriliyor.

vatandaşlara bilgilendirme ve teşekkür:

Çalışmalar sırasında zaman zaman ulaşımda ve günlük yaşamda geçici aksaklıklar yaşandığının altı çizildi. Belediye yetkilileri, bu tür olumsuzluklar için vatandaşlardan özür diledi ve gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Yetkililer, yol yenileme çalışmalarının mahalle genelinde kademeli olarak devam edeceğini ve programın tamamlanmasının ardından ulaşım kalitesinin artmasının hedeflendiğini vurguladı.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ&#039;NDE ALTYAPI VE ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

KIRIKKALE BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ'NDE ALTYAPI VE ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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