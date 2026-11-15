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Engelsiz mutfakta kurabiye, eşitlik ve dayanışma pişirildi

BUBFA ve Burhaniye Gençlik Merkezi'nin 'Engelsiz Mutfak' etkinliğinde 20 özel gereksinimli birey, Gastronomi Kulübü öğrencileriyle kurabiye yaparak ortak üretim ve paylaşımı deneyimledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 21:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Engelsiz mutfakta kurabiye, eşitlik ve dayanışma pişirildi

Engelsiz mutfakta kurabiye, eşitlik ve dayanışma pişirildi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Gastronomi Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Burhaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Engelsiz Mutfak" etkinliği, özel gereksinimli bireyleri ve üniversite öğrencilerini aynı mutfakta buluşturdu.

etkinlikte neler yapıldı:

Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Burhaniye Gençlik Merkezi aracılığıyla katılım sağlayan 20 özel gereksinimli birey, Gastronomi Kulübü öğrencileriyle birlikte kurabiye hazırladı. Etkinlik, Gastronomi Kulübü Danışmanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir rehberliğinde, Kulüp Başkanı Rana Yüncü ve kulüp üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman de etkinlikte yer aldı ve katılımcılara destek verdi.

ortam ve kazanımlar:

Katılımcılar, mutfaktaki üretim süreçlerine aktif olarak dahil oldu; tarifleri uyguladı, hamur açtı ve süsleme gibi farklı aşamalarda birlikte görev aldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen uygulamalar, katılımcıların sosyal etkileşimlerini güçlendirirken dayanışma, empati ve birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sundu.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban etkinlik sırasında şunları söyledi: "Bugün burada yalnızca kurabiye yapmıyoruz; sevgiyi, dayanışmayı, dostluğu ve birlikte başarmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bizim için engelsiz bir mutfak, herkesin eşit fırsatlarla kendini ifade edebildiği, yeteneklerini ortaya koyabildiği ve kendisini değerli hissedebildiği bir yaşam anlayışının yansımasıdır. Unutmamalıyız ki asıl engeller bireylerde değil, toplumun oluşturduğu önyargılarda ve fırsat eşitsizliklerindedir. Bize düşen görev, bu engelleri ortadan kaldırmak ve her bireyin potansiyelini ortaya koyabileceği ortamları oluşturmaktır. Çünkü her insanın keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği, topluma katacağı bir değeri vardır. Üniversiteler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, kimseyi geride bırakmayan ve insanı merkeze alan bir toplumsal anlayışa öncülük etmektir. Bugün öğrencilerimizle özel gereksinimli misafirlerimizin aynı mutfakta, aynı heyecanla ve aynı mutlulukla üretmeleri, bu anlayışın en güzel göstergesidir. Biz inanıyoruz ki yeteneklerin önünde engeller değil, fırsatlar olmalıdır"

Prof. Dr. İlban, bu tür sosyal sorumluluk etkinliklerinin sürdürülebilir hâle getirilmesinin önemine dikkat çekerek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Burhaniye Gençlik Merkezi yetkililerine, Gastronomi Kulübü danışmanına, kulüp başkanına, öğrencilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti ve benzer iş birliklerinin devam etmesini temenni etti.

ENGELSİZ MUTFAK ETKİNLİĞİ

ENGELSİZ MUTFAK ETKİNLİĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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